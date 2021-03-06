إنفوجراف : تعاون ومشروعات جديدة .. كلمات مهمة للسيسى من السودان

جدة - نرمين السيد - ويستعرض "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى أهم التصريحات التى أدلى بها الرئيس عبدالفتاح السيسى وتأتى أبرزها أننا سنمضى قدما لمصلحة شعب وادى النيل الواحد، مشيرا إلى أن العلاقات الثنائية شهدت زخمًا يستحق الإشادة.

وأكد الرئيس أننا ننفذ مشروعات فى مختلف المجالات الثقافية والاقتصادية، وقدم السيسى التهنئة لأشقاءنا فى السودان بالإنجاز التاريخى باتفاقية السلام الشامل، مشددا على أن سد النهضة يمس صميم المصالح الحيوية لمصر والسودان.

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