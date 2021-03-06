مدبولى خلال لقائه نواب المنوفية: نعمل لحل مشكلات ترجع جذورها لـ 50 عاما 

جدة - نرمين السيد - وفى مستهل حديثه لأعضاء الهيئة البرلمانية بمحافظة المنوفية من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، أعرب رئيس الوزراء عن سعادته بتواجده على أرض المحافظة.

وعقد هذا الاجتماع مع أعضاء الهيئة البرلمانية، بصحبة عدد من الوزراء المعنيين بالملفات المهمة والمتداخلة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، فى تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى، أن اختياره لمحافظة المنوفية لتكون أول محافظة يتم زيارتها؛ لمتابعة الإجراءات الخاصة بتنفيذ المشروع القومى لتطوير القرى المصرية، بعد إطلاقه من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسى، ضمن مبادرة "حياة كريمة"، يعطى رسالة مهمة، تتلخص فى أن المنوفية تُعد محافظة ريفية، ويعتمد فى نشاطها الاقتصادى على النشاط الزراعى بشكل أكبر.

وقال رئيس الوزراء: نشهد اليوم انطلاق تنفيذ مشروع تطوير القرى المصرية على أرض المحافظة، من خلال ما سيتم تنفيذه من أعمال تطوير مركزى أشمون، والشهداء، موضحاً أن مركز أشمون يُعد من أكبر المراكز على مستوى الجمهورية، حيث يصل عدد سكانه إلى نحو مليون نسمة.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى أن رئيس الجمهورية، أطلق العديد من المشروعات القومية والتنموية على مدار السنوات الماضية، التى تنعكس إيجابا على أهالينا على مستوى محافظات الجمهورية.

وأكد أنه يشرُف بمعاونة العديد من الوزراء لتنفيذ عدد كبير من هذه المشروعات، لكن أكثر المشروعات تحدياً فى هذه المرحلة هو مشروع تطوير القرى المصرية، الذى يأتى ضمن مبادرة "حياة كريمة"، حيث إنه يتوجب علينا التوجه إلى عمق الريف المصرى الذى ترك منذ عشرات السنين دون تطوير، وهو الأمر الذى صدر لنا حاليا العديد من التحديات والمشكلات، التى تستدعى إجراء عمليات جراحية شديدة التعقيد للتعامل مع هذه التحديات والمشكلات.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن لكل قرى ظروفها الخاصة والتى تختلف عن غيرها من القرى، حيث إن لدينا 4700 قرية، وهو ما يستوجب التعامل مع تلك الظروف بأساليب مختلفة، قائلا: "حجم هذه التحديات الكبيرة تجعلنا نعمل ليل نهار؛ حتى نلبى طموحات المواطن المصرى البسيط من سكان هذه القرى، ونكون على قدر المسؤولية".

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن التحدى الخاص بتوفير التمويل اللازم لتنفيذ مشروع تطوير القرى المصرية لا يُعد هو التحدى الحقيقى، بعد أن نجحت الدولة فى إدارة منظومة الإصلاح الاقتصادى التى تبنتها، لكن التحدى الحقيقى يتمثل فى صعوبة التنفيذ على الأرض، حيث إننا نتعامل مع قرى ومدن قائمة بالفعل.

وخلال اجتماعه بنواب محافظة المنوفية، أكد الدكتور مصطفى مدبولى أيضا أن الحكومة تبذل جهودا مضنية؛ من أجل تنفيذ المشروعات التنموية وإدخال المرافق الحيوية للقرى القائمة بالفعل لتلبية طموحات أهاليها وتحسين ظروفهم المعيشية، دون المساس بالحياة اليومية أو بمصالح أهلها أثناء تنفيذ تلك الأعمال، مشيراً إلى أن تحقيق ذلك يمثل تحديا كبيرا على الحكومة، لاسيما فى ظل عدم وجود طرق وبيوت مخططة.

وقال رئيس الوزراء إنه من المنتظر أن تؤدى نتائج المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، إلى تغيير وجه مصر بشكل عام، ووجه الريف المصرى بشكل خاص، الذى يقطنه نحو 55 مليون نسمة، عن طريق توفير الخدمات الأساسية بالقرى، وتأهيل ورفع كفاءة المنازل لسكان الريف.

وفى الوقت نفسه، أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أنه تم إطلاق برنامج منذ عام ونصف لتطوير شبكات الطرق بين المراكز والتى تشارك فيه المحافظة، كما أن مبادرة "حياة كريمة" ستسهم فى تأهيل الطرق الداخلية داخل القرى والمراكز، علاوة على مشروع تأهيل وتبطين الترع، الذى يتضمن تبطين نحو 20 ألف كم، ورفع كفاءة الترع وتوصيل المياه لنهايات الترع المُتعبة، لمساعدة الفلاحين فى الحصول على المياه، إلى جانب إلى تخطيط الحكومة لتطبيق منظومة الرى الحديث فى الأراضى الزراعية القديمة، وتشجيع الفلاحين على تحسين إنتاجية الأراضى، مؤكدا على حسن إدراك المواطنين ودعمهم لتنفيذ هذه المشروعات.

وخلال حديثه، أكد رئيس الوزراء كذلك على أن الحكومة مهتمة بالإنصات والاستجابة لطلبات النواب والمواطنين، لأن هدفها هو حل أكبر قدر من المشكلات القائمة، وقد أخذت على عاتقها الدخول فى مشكلات ترجع جذورها إلى نحو 50 عاماً، بدلاً من غض الطرف عنها، على الرغم من علمها بأن التعامل مع بعض تلك المشكلات قد لا يلقى قبولا فى الشارع المصرى لكونها شديدة التعقيد وتمس بعض المصالح.

وقال مدبولى إن تغيير هذا الواقع قد يصطدم ببعض المعتقدات، إلا أننا نعلم بأن المواطنين على قناعة تامة بأنه من الصعب الاستمرار بهذا الشكل، لأن ما نعيشه اليوم هو نتيجة غض الطرف عن العديد من المشكلات على مدار السنوات الماضية، مؤكداً أن استمرار ذلك كان سيؤدى إلى حدوث كوارث فى المستقبل القريب.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن المواطن قد يشعر أن الحكومة تعمل ضد مصلحته، إلا أن الواقع الفعلى يؤكد أن الحكومة تعمل جاهدة لحل هذه المشكلات لتجنب حدوث كوارث شديدة التعقيد مستقبلاً، وفى هذا الصدد دعا الدكتور مصطفى مدبولى البرلمانيين إلى المشاركة فى توعية المواطنين بأن الجميع سيجنى ثمار هذه المبادرات.

من جانبه، أعرب محافظ المنوفية عن تقديم شكره لرئيس مجلس الوزراء، والوزراء على تفضلهم بتفقد المشروعات الخدمية والتنموية التى يجرى العمل على تنفيذها بالمحافظة، مؤكدا أن هذه الزيارة تعكس الاهتمام الملموس من الرئيس السيسى، للتعرف على أرض الواقع على الموقف التنفيذى لكافة المشروعات بجميع المحافظات، فى إطار ما تشهده الدولة المصرية فى هذه المرحلة الجديدة من التنمية والتطور فى تاريخها المعاصر، وذلك عبر تنفيذ الكثير من المشروعات العملاقة، فى إطار المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية، والمتمثل فى "رؤية مصر 2030"؛ وذلك من أجل تحسين الظروف المعيشية للمواطنين فى الريف والحضر على السواء.

وقال المحافظ: هذه الزيارة تأتى كذلك فى إطار متابعة تنفيذ المشروع القومى لتطوير القرى المصرية، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشيرا إلى أن تنفيذ هذه المبادرة يحتم على الجميع ضرورة توحيد كافة الجهود؛ بهدف الاستغلال الأمثل لجميع الإمكانيات المتاحة.

وفى ضوء ذلك، قدم محافظ المنوفية عرضاً حول أهم المشروعات التى يتم تنفيذها على أرض المحافظة، والموقف التنفيذى الحالى لها، مشيراً إلى أن إجمالى استثمارات المحافظة تبلغ نحو 4.2 مليار جنيه فى مختلف القطاعات التنموية والخدمية، والتى تشمل: التعليم، والصحة، والرى، ومياه الشرب والصرف الصحى، والطرق، وتحسين البيئة، والكهرباء، وغيرها.