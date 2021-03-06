السيسي يغادر الخرطوم بعد إجراء مباحثات مع نظيره السوداني 

غادر الرئيس عبدالفتاح السيسي الخرطوم بعد زيارة استغرقت عدة ساعات أجرى خلالها مباحثات ثنائية مع كل من الرئيس السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان ونائبه الفريق محمد حمدان دقلو ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك.

وتناولت المباحثات العلاقات الثنائية بين البلدين إضافة إلى مباحثات بين الجانبين السوداني والمصري شملت القضايا المشتركة وكيفية تطوير وتنمية العلاقات بين البلدين إلى جانب قضية الساعة العودة إلى مفاوضات جادة وفعلية بشأن سد النهضة بما يحقق مطالب السودان ومصر.

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