نعت وزارة الخارجية في بيان رسمي اليوم السبت المواطن المصري عشري محمد حسن الذي قتل بالعاصمة السعودية الرياض أمس بطلق ناري أصاب أيضا زميله المصري حسين سامي محمد حسن.

وأعلنت الوزارة أنها تلقت ببالغ الحزن والأسى خبر مقتل المواطن المصري المرحوم عشري محمد حسن وإصابة المواطن المصري حسين سامي محمد حسن أمس 5 مارس الجاري بمدينة الرياض.

وصرح السفير عمرو محمود عباس، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، بأنه فور وقوع الجريمة قامت القنصلية العامة المصرية في الرياض بالتحرك لمتابعة مجريات التحقيق والتعرف على ملابسات الحادث، وحرصت على حضور ممثلها بالتنسيق مع الجهات السعودية المعنية، وقد نجحت السلطات السعودية في القبض على الجانى بعد فترة وجيزة من وقوع الجريمة، وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه واستمعت إلى شهود الواقعة، كما تم نقل جثمان الفقيد إلى الطب الشرعى لإجراء الصفة التشريحية تمهيدًا لإحالة القضية إلى النيابة لمواصلة الإجراءات القانونية.

هذا، وتتابع القنصلية العامة في الرياض كذلك عن كثب الحالة الصحية للمواطن المصاب، وستواصل وزارة الخارجية، ومن خلال القنصلية العامة بالرياض، تقديم الدعم القانونى واتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة كافة جوانب القضية.

وتقدمت الوزارة بخالص التعازي لأسرة الفقيد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الخارجية تنعي مصريا قتل في السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.