بعد 40 يوما من اندلاع النيران .. بدء إزالة عقار فيصل المحترق

بدأت الأجهزة المعنية بهدم عقار فيصل المحترق بالجيزة، الكائن بنطاق مدينة كرداسة بجوار الطريق الدائرى، وذلك بعد يومين من معاينة اللجان الهندسية للعقار، حيث بدأ ظهور انهيار جزئى بسقف الطابق الأول وتصدعات بحوائط الطابق الأول والثانى بعد الأرضى، بسبب الحريق الذى نشب فى بدروم العقار والأدوار الأرضى والأول والثانى المستخدمين مخازن للأحذية، حيث استمر الحريق لمدة شهر تقريبا .

وبدأت أعمال الإزالة بشكل يدوى، حيث بدأء العمال بتكسير حوائط الأدوار من الأسفل للأعلى، يدويا حتى لا يؤدى الهدم الى اهتزازات بالعقار. وتم تشكيل لجنة هندسية للمرة الثانية لمعاينة العقار وبالفعل تم اصدار قرار الإزالة بشكل نهائى عقب المعاينة، بعد اخلاء العقار من المنقولات الخاصة بالسكان ، حيث تم استخدام ونش لإخلاء المنقولات مز الوحدات السكنية.

وأغلقت الأجهزة الأمنية محيط العقار بالكامل كما أغلقت أسفل كوبرى الطريق الدائرى، وكذلك حارة مرورية أعلى الطريق الدائرى بالقرب من العقار.

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