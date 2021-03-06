رئيس الوزراء: شعور المواطن بعمل الحكومة ضد مصلحته غير صحيح

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعضاء مجلس النواب والشيوخ بمحافظة المنوفية، اليوم، خلال زيارته للمحافظة، وذلك بحضور الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، ونائبه محمد موسى، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة مهتمة بالإنصات والاستجابة لطلبات النواب والمواطنين، لأن هدفها هو حل أكبر قدر من المشكلات القائمة، وقد أخذت على عاتقها الدخول في مشكلات ترجع جذورها إلى نحو 50 عامًا، بدلًا من غض الطرف عنها، على الرغم من علمها بأن التعامل مع بعض تلك المشكلات قد لا يلقى قبولا في الشارع المصري؛ لكونها شديدة التعقيد وتمس بعض المصالح، قائلا: إن تغيير هذا الواقع قد يصطدم ببعض المعتقدات، إلا أننا نعلم بأن المواطنين على قناعة تامة بأنه من الصعب الاستمرار بهذا الشكل، لأن ما نعيشه اليوم هو نتيجة غض الطرف عن العديد من المشكلات على مدار السنوات الماضية، مؤكدًا أن استمرار ذلك كان سيؤدى إلى حدوث كوارث في المستقبل القريب.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن المواطن قد يشعر أن الحكومة تعمل ضد مصلحته، إلا أن الواقع الفعلي يؤكد أن الحكومة تعمل جاهدة لحل هذه المشكلات لتجنب حدوث كوارث شديدة التعقيد مستقبلًا، وفي هذا الصدد دعا الدكتور مصطفى مدبولي البرلمانيين إلى المشاركة في توعية المواطنين بأن الجميع سيجني ثمار هذه المبادرات.

من جهته، أعرب محافظ المنوفية، عن شكره لرئيس مجلس الوزراء، والوزراء على تفقدهم المشروعات الخدمية والتنموية التي يجري العمل على تنفيذها بالمحافظة، مؤكدا أن هذه الزيارة تعكس الاهتمام الملموس من الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتعرف على أرض الواقع على الموقف التنفيذي لكافة المشروعات بجميع المحافظات، وذلك في إطار ما تشهده الدولة في هذه المرحلة الجديدة من التنمية والتطور في تاريخها المعاصر، وذلك عبر تنفيذ الكثير من المشروعات العملاقة، في إطار المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية، والمتمثل في "رؤية مصر 2030"؛ وذلك من أجل تحسين الظروف المعيشية للمواطنين في الريف والحضر على السواء.

وقال المحافظ إن هذه الزيارة تأتي كذلك في إطار متابعة تنفيذ المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشيرا إلى أن تنفيذ هذه المبادرة يحتم على الجميع ضرورة توحيد كافة الجهود؛ بهدف الاستغلال الأمثل لجميع الإمكانيات المتاحة.

وفي ضوء ذلك، قدم محافظ المنوفية عرضًا حول أهم المشروعات التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة، والموقف التنفيذي الحالي لها، مشيرًا إلى أن إجمالي استثمارات المحافظة تبلغ نحو 4.2 مليار جنيه في مختلف القطاعات التنموية والخدمية، والتي تشمل: التعليم، والصحة، والري، ومياه الشرب والصرف الصحي، والطرق، وتحسين البيئة، والكهرباء، وغيرها.