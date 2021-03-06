الفلاحين تحذر : ارتفاع أسعار البطاطس خلال أيام

حذر حسين أبوصدام نقيب الفلاحين ، من ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية خلال الفترة القادمة، خاصة البطاطس، وذلك يرجع لعدة أسباب من أهمها ظهور لقاح كورونا وعودة افتتاح الأسواق مرة أخرى .

وأشار "أبوصدام " خلال تصريحات لـ"دوت الخليج"، إلي أن ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية العالمية سيؤدى إلي ارتفاع المنتجات بمصر، مضيفا أن خسائر الفلاحين فى الفترة السابقة جعلتهم يقللوا من مساحات زراعتها وبالتالى قلة المعروض وزيادة الطلب .

وأضاف "نقيب الفلاحين " أن البطاطس المزروعة الحالية سيتم أخذ منها كسر التقاوى للموسم القادم ، كما قللت وزارة الزراعة من استيراد تقاوى البطاطس من الخارج فلم يدخل لمصر سوى 110 ألف طن تقاوى بطاطس حتى الآن بعد أن كان يدخل 140 ألف طن تقاوى وبالتالى لن تنخفض الأسعار عن الطبيعى .

ونوه بأن انفراجة تصدير المنتجات الزراعية سيجعل الأسعار طبيعية وفى متناول الجميع .

وأشار إلي أن دخول مواسم يكثر فيها استهلاك المنتجات الزراعية مثل شهر رمضان الكريم وعيد الاضحي المبارك واستعداد المواطنين لاستقبال هذه المواسم بالاحتفاظ بمنتجات زراعيه تكفيهم خوفا من ارتفاع متوقع لأسعارها يرفع الأسعار .

من الجدير بالذكر أن مصر تعتمد إلى حد كبير على استيراد تقاوى البطاطس من مناشئ أوروبية، حيث بلغت واردات الموسم الحالى حوالى 120 ألف طن، وتكون معظم الواردات من الاتحاد الأوروبى بنسبة تقارب %83 من إجمالى الواردات مقسمة على النحو التالى (هولندا %33.5 – إنجلترا %33 – فرنسا %16).