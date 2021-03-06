نشرت فتاة التيك توك حنين حسام مجموعة من الصور بفستان زفاف في احد الفنادق الكبري بالقاهرة . وظهرت حنين حسان في الصورة التي نشرتها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي نستجرام قائله : " مش قولتلكم سيخرج من عتمتي قمر ". ولم توضح حنين حسام في الصور هل هي جلسه تصوير ام حفل زفافها، لكن توالت عليها التعليقات بالمباركة. وجاءت أبرز التعليقات كالتالي: " بعيد عن اي حاجة حنين حسام حلوة جدا بجد"، "مصر كلها مبسوطه بالـ look دا " _ " هي اتجوزت ولا ايه "

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مش قولتلكم سيخرج من عتمتي قمر.. حنين حسام تفاجئ متابعيها بظهورها بفستان زفاف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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