الأساقفة الجدد يقرأون التعهد الأسقفى

جدة - نرمين السيد - قرأ الأنبا مكاريوس الذى سيتم تجليسه على إيبارشية المنيا وتوابعها الجديد التعهد الخاص بأسقف الإيبارشية، تلاه الأنبا ساويرس الذى سيتم تجليسه على ديرى القديس الأنبا توماس ومار بقطر بالخطاطبة والذى قرأ التعهد الخاص برئيس الدير.

ثم بدأ الراهب القمص أغابيوس الأنبا بيشوى المدعو للسيامة أسقفًا ورئيسًا لدير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون، قراءة تعهد رئيس الدير. وسوف يحمل اسم الأنبا أغابيوس.

بعدها قرأ الراهب القمص ثاؤفيلس المحرقى المدعو للسيامة أسقفًا لإيبارشية أبوقرقاص وتوابعها وسوف سيحمل اسم الأنبا فيلوباتير، والراهب القمص سيرابيون السريانى المدعو للسيامة أسقفًا لإيبارشية شرق المنيا وتوابعها وسوف سيحمل اسم الأنبا فام، كلٌ بمفرده، التعهد الخاص بأسقف الإيبارشية.

ثم أخيرًا قرأ نيافة الانبا دانيال أسقف المعادى وسكرتير المجمع المقدس التعهد الخاص بالأسقف العام، وردده خلفه الآباء الرهبان الأربعة المدعوين للسيامة كأساقفة عموم، وهم:

- الراهب القمص أخنوخ الأنبا بيشوى المدعو أسقفًا عامًا لأفريقيا، وسوف سيحمل اسم الأنبا جوزيف.

- الراهب القمص سيداروس الصموئيلى المدعو أسقفًا عامًا لقطاع كنائس عزبة النخل، وسوف سيحمل اسم الأنبا سيداروس.

- الراهب القمص زوسيما المحرقى المدعو أسقفًا عامًا لآسيا، وسوف سيحمل اسم الأنبا رويس.

- الراهب القس مارتيروس آفا مينا المدعو أسقفًا عامًا لقطاع كنائس عين شمس والمطرية، وسوف سيحمل اسم الأنبا أكسيوس.