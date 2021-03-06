بمشاركة مصر.. بدء اجتماعات منظمة العمل العربية بالقاهرة

جدة - نرمين السيد - افتتحت الجلسة باختيار محمد بطى ثانى الشامسى نائب رئيس مجلس الإدارة لمنظمة العمل العربية رئيسا لاجتماع مجلس الإدارة فى دورته الحالية.

من جانبه، قدم فايز المطيرى مدير عام منظمة العمل العربية الشكر والتقدير والترحيب بالحضور، متمنياً مشاركة فعالة ومثمرة فى أعمال الدورة ، كما قدم الشكر لرئيس مجلس إدارة الدورة ، وعلى تجديد الثقة فى أحمد أبو الغيط لتوليه رئاسة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ولاية ثانية متمنياً له التوفيق فى تقرير أطر التعاون العربى المشترك وتنميته وتطويره ودعمه المتواصل مؤسسات العمل العربى المشترك.

وقال المطيرى: إن اجتماع مجلس الإدارة يعقد للمرة الثانية عبر تقنية زووم نظراً للإجراءات الاحترازية للوقاية من إنتشار فيروس كورونا المستجد ، والتخفيف من حدة آثارها السلبية وتداعياتها ، والتى امتد تأثيرها على المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة بما فيها منظمة العمل العربية والتى منعتها من تحقيق الأنشطة الطموحة التى تم التخطيط لها.

وأشار إلى أن المنظمة شرعت للعديد من الأساليب والوسائل لتنفيذ الأنشطة المنوطة بها ، حيث نظمت العديد من اللقاءات عبر المنصات الإلكترونية عن بعد ، استفادت منها كافة أطراف الإنتاج فى الوطن العربى وسوف يتم الاستمرار فى العمل وفقاً لما تم تخطيطه لحين عودة الحياة إلى سابق عهدها.

وشدد المدير العام على أن القضية الفلسطينية تتصدر أولى اهتمامات المنظمة وجدول أعمالها ، نظرا للانتهاكات التى تتعرض لها من الكيان الصهيونى الغاشم، على النواحى الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ، ويضرب بعرض الحائط كل الاتفاقيات للقضاء على كل حل سياسى لإقامة دولة فلسطين ومضاعفة معاناة الشعب الفلسطينى وحرمان المواطنين من حقوقهم المشروعة ، وكذا التبعات الكارثية للاحتلال.

وكشف المطيرى عن أنه تم التواصل مباشرة مع وزير القوى العاملة حول تحديد كيفية انعقاد الدورة القادمة من مؤتمر العمل العربى فى ظل الإجراءات الاحترازية والإشتراطات الصحية المفروضة، حيث إن مصر فى الترتيب الهجائى بعد سلطنة عمان والتى اعتذرت عن إقامة الدورة فى العام السابق، واختيار مصر لترأس الدورة 47 من المؤتمر، مؤكدا ضرورة إنعقاد المؤتمر برغم كل الظروف ، وتم التنسيق مع أحد الفنادق وترتيب القاعات.

وأشار إلى صعوبة عقد المؤتمر بتقنية الفيديو كونفرنس وذلك لتكوين المؤتمر الثلاثى من أطراف العمل ، معلنا جاهزية المنظمة لعقد المؤتمر فى الفترة المقبلة مع الالتزام الدستورى والاستعانة بالمستشارين .

من جانبه، رحب محمد بطى الشامسى بالحضور من أعضاء المجلس، وامتد الترحيب للدكتورة مريم العقيل رئيس مجلس الإدارة السابق على ما قامت به من جهود فى الفترة السابقة وما توصلت به من نتائج وقرارات لخدمة قضايا العمل والعمال بالوطن العربى متمنياً لها التوفيق فى حياتها العملية الجديدة.



وأشار الشامسى إلى أن العالم لم يتعافى بعد من جائحة كورونا وتداعياتها على مختلف القطاعات وخطورتها على صحة الإنسان لافتا إلى تأثيرها فى تفاقم العديد من الأزمات الإقتصادية والفقر والبطالة فى بعض الدول، بل وأجبرت العديد من الدول على إعادة النظر فى أولوياتها واهتماماتها، أن جدول أعمال الدورة يحتوى على العديد من الموضوعات المهمة تتصدرها القضية الفلسطينية وما يتعلق بأعمال المنظمة وأنشطتها والتقارير التى أعدتها اللجان النوعية لها .



وفى نفس السياق، رحب محمد خير ممثل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالحضور، متمنياً الخروج بتوصيات وقرارات تساهم فى منظومة العمل العربى، نقلا تحيات الأمين العام لجامعة الدول العربية والأمين العام المساعد للمنظمة وما تقوم به على الساحة العربية خاصة فى ظل جائحة كورونا، وارتفاع معدلات البطالة والفقر، وما قامت به الدول العربية لمواجهة تبعات تلك الجائحة لحماية أسواق العمل بها فى القطاعات خاصة الأكثر تضررا ً والجهود الاستثنائية لمنظمات الإنتاج لمواجهتها .