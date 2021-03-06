أحمد بهاء شلبى يوضح كواليس لقاء نواب المنوفية مع رئيس الوزراء

جدة - نرمين السيد - كشف النائب أحمد بهاء شلبى، عضو مجلس النواب، أمين حزب حماة وطن فى محافظة المنوفية، كواليس لقاء أعضاء مجلسى الشيوخ والنواب بالمحافظة، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والذى امتد لأكثر من ساعتين.





وقال شلبى، فى بيان أصدره، اليوم، أن نواب المحافظة قدموا مذكرة مشتركة باسمهم لرئيس مجلس الوزراء، طالبوا فيها بسرعة إدراج محافظة المنوفية ضمن خطة التأمين الصحى الشامل، وإدراج جميع العزب التابعة للقرى، ضمن خطة الدولة لمشروعات الصرف الصحى، والتى تعانى منذ عشرات السنين، وإتاحة مدد أخرى لواضعى اليد على أراضى الدولة لتقنين أوضاعهم نظرا لظروف المادية، ومراعاة البعد الاجتماعى فى عملية التسعير الذى تضعه اللجان المختصة.

وشدد شلبى، على مطالبة نواب مجلسى الشيوخ والنواب، فى المذكرة المقدمة لرئيس مجلس الوزراء بضرورة حل أزمة المبانى المقامة على أملاك الدولة، خاصة وأن مالكيها نجحوا فى توصيل المرافق لها، ويسددون فواتير هذه الوحدات منذ عشرات السنين.

ولفت شلبى، إلى مطالبته بضرورة تطبيق القانون رقم 159 والخاص بالمجتمعات العمرانية الجديدة، ونقل تبعيتها إلى المحافظات الواقعة فى نطاقها بمضى 25 سنة من تأسيسها، وبعد اكتمال صور الحياة الطبيعية بها، وهو ما قد حدث بالفعل منذ سنوات.

ولفت عضو مجلس النواب، الى مقترحه الذى وافقت عليه الدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة الداخلية، والذى يقضى بضرورة وضع حصر كامل من جانب الحكومة بكافة مستلزمات الصناعية التى تحتاجها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، فى تطوير القرى والنجوع والعزب، ضمن المشروع القومى لتطوير الريف.