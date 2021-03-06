مصر للطيران تسير اليوم 62 رحلة دولية.. الدوحة والشارقة أبرز الوجهات

الشركة الوطنية مصر للطيران ، علي مدار اليوم السبت، رحلاتها إلى 62 وجهة دولية تنقل على متنهم ما يقرب من 5794 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وانطلقت 62 رحلة جوية بمعدل 43 رحلة دولية إلى كل من تورنتو ، بيروت ، بغداد ، أكرا ، لاجوس ، تونس ، أبوجا ، أبوظبي ، لندن ، باريس ، مدريد ، موسكو ، اسطنبول، ميلانو ، جينيف ، بروكسل ، امستردام ، كوبنهاجن، دبي ، ميونيخ ، نيويورك، برلين ، فيينا ، فرانكفورت، البحرين ، عمان ، نيروبي ، اديس ابابا، الشارقة ، اربيل ، عنتيبي ، الخرطوم و 16 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر و أسوان وطابا، و 3 رحلات شحن جوى.

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات

كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.