البرهان: زيارة الرئيس السيسى تسند ثورتنا

جدة - نرمين السيد - قال رئيس مجلس السيادة الانتقالى فى السودان عبد الفتاح البرهان، إن السودان ومصر توصلا إلى رؤية موحدة تخدم تقدم وتطور ونماء الشعبين المصرى والسودانى وتساهم فى استقرار الدولتين.





وحسبما أفادت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، اليوم السبت، مشيرة إلى أن تصريح البرهان جاء خلال مؤتمر صحفى عقب جلسة المباحثات المشتركة مع الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأكد رئيس المجلس الانتقالى السودانى أن زيارة الرئيس السيسى للبلاد تمثل دعما حقيقيا للسودان وسندا لثورة الشعب السودانى، مشيرا إلى أن الزيارة تسهم فى تقوية وتعزيز روابط الأخوة بين الدولتين مما سينعكس على مجريات الانتقال بالبلاد.

ولفت رئيس مجلس السيادة السودانى إلى أن زيارة الرئيس السيسى، تأتى فى وقت تمر فيه الدولة السودانية بمرحلة انتقال تواجه الكثير من المصاعب، مضيفا: "ناقشنا كل الملفات التى من شأنها دعم التعاون المشترك ".

وقال عبد الفتاح البرهان إن "مواقف مصر مشرفة وداعمة للسودان"، مشيرا إلى مساندتها لحكومة الفترة الانتقالية فى سبيل تأسيس وتوطيد دعائم الحكم الديمقراطى الذى يسعى السودان للوصول إليه فى فترة انتقالية سليمة".

وتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم السبت، إلى العاصمة السودانية الخرطوم، فى زيارة رسمية إلى السودان.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن زيارة الرئيس إلى السودان الشقيق، والتى تعد الأولى من نوعها عقب تشكيل مجلس السيادة الانتقالى، تأتى ترسيخاً لجهود مصر بقيادة الرئيس لدعم السودان وشعبها الشقيق خلال المرحلة التاريخية الحالية الهامة الذى يمر بها، بالإضافة إلى الحرص على التنسيق المشترك وتوحيد الرؤى والمواقف بين البلدين تجاه مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.