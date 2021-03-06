رئيس السكة الحديد يتفقد ورش صيانة قطارات تالجو المتوقع وصولها فى يوليو

جدة - نرمين السيد - واستهل رئيس الهيئة زيارته بالمرور على ورش صيانة قطارات تالجو الجديدة، مستعرضًا خلالها رسم توضيحى للمشروع وخطوات تنفيذه بمعرفة السيد المهندس مدير المشروع، موجهًا بوضع برنامج زمنى مكثف لنهو أعمال التطوير بحلول الأول من مايو من العام الجارى.

وخلال الجولة تفقّد المهندس أشرف رسلان، أعمال التطوير بالورشة والمزودة بأربع سكك لصيانة قطارات تالجو، إضافة لإنشاء مبنى خاص بالورش المساعدة وأعمال تطوير للمبنى الإدارى، تنفيذ شركة النيل العامة لإنشاء الطرق.

يذكر أنه مقرر وصول أول قطارات تالجو خلال يوليو من العام الجارى، طبقًا للعقد رقم 26/25 لتوريد عدد 6 قطارات، المبرم بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة تالجو الإسبانية.

كما تفقّد المهندس أشرف رسلان الأعمال بورشة الجرارات والعربات الإسبانى ومعدلات ونسب التطوير، كما تفقّد مراحل الصيانة للعربات والجرارات بأقسام الورشة، موجهًا بمراجعة أعمال التجهيز والاستعداد بالعربات والجرارات واتباع تعليمات الصيانة، وعدم السماح بخروج القطار إلا بعد الاستعداد الجيد من خلال نماذج الصيانة المُعدّة لذلك وتوقيع مسئول السلامة على بنود الأعمال بما يضمن أصول المراجعة الصحيحة.

كما وجّه أثناء تفقده أعمال التطوير الجارية، برفع الأكشاك العشوائية بورش الجرارات ورفع الخردة الموجودة على السكك وبالأحواش الناتجة عن أعمال التجديدات ووضعها بالأماكن المخصصة لذلك، لإمكان التصرف فيها بالطرق القانونية فيما بعد، ونهو الأعمال الجارية بامتداد سقيفة الجرارات الجديدة بالورشة والمتمثلة فى 3 سكك "2 سكة طوالى + سكة واحدة تصادم".

كما شدد على الاهتمام بمجارى الصرف وتوصيلها بالمجارى العمومية للورشة، وكذا تنظيف السكك بالورشة، كما تابع اعمال التجديدات الخاصة بسكك سقيفة ورشة الاسبانى من الجهة البحرية حيث تمت اعمال تجديدات السكة للسكك من رقم 1 الى رقم 6 كل سكة بطول 120م ومتبقى سكتى 7، 8 جارية التجديدات بها من أعمال فج السكة واستكمال تركيب المفاتيح، ليتم بعدها الاستعداد بحوش الأسبانى من جهة بحرى كاملاً بعدد 8 سكك و12 مفتاح، تنفيذ شركة اجيفراى التابعة للهيئة.

كما استكمل مروره، وأثناء تفقّده سقيفة ورشة الإسبانى الجديدة، تابع رئيس الهيئة ما تم نهوه من أعمال تركيب عدد 4 سكك مجارى، والانتهاء من تبليطها خرسانيًا فى انتظار دهانها إيبوكسيًا، مع التأكيد على ربطها بسكك سقيفة ورشة الإسبانى القديمة، كما تم الانتهاء من أعمال مجارى فصل الزيوت والشحوم وتوصيلها بالمجارى العمومية للورشة.

يذكر أنه تم الانتهاء من أعمال تطوير سقيفة الورشة القديمة كليًا، وكذا تم الانتهاء من إنشاء سقيفة ورشة العربات الاسبانى والأعمال بسقيفة الجرارات بنسبة تنفيذ 97٪، تنفيذ شركة النيل العامة لإنشاء الطرق.

واستكمل رئيس الهيئة جولته بورش الفرز، موجهًا بضرورة البدء فى المرحلة الثانية من أعمال التطوير والخاصة بأعمال الحماية المدنية، من خلال اعتماد خطط الحريق والطوارئ الاستعداد بأجهزة الإنذار المبكر بمخازن الورشة، مع التأكيد على ارتداء العاملين ملابس ومهمات السلامة والصحة المدنية، وكذا أعمال رصف الطرق بالورش وإعداد شبكتى المياه والصرف، بالتنسيق بين المسؤولين بقطاع الخدمات المشتركة واستشارى المشروع.

واختتم رئيس الهيئة جولته بالتأكيد على تطبيق مختلف الإجراءات الاحترازية والوقائية، التى تم الإعلان عنها من قبل الحكومة، والتى تستهدف ضمان سلامة وصحة المواطنين، وعدم انتشار فيروس كورونا المستجد، طبقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.