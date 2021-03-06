تعليمات للشهر العقارى بشأن إرجاء العمل بتعديلات تسجيل الممتلكات

جدة - نرمين السيد - ونص القرارعلى أنه يتم إرجاء العمل بالمنشور الفنى رقم 6 بتاريخ 22 فبراير وحتى 30 يونيو 2023، كما نص القرار أنه يلغى العمل بالمنشور رقم 19 لسنة 2018 بشأن الامتناع عن شهر اى تصرفات مالم يقدم صاحب الشأن مايفيد سداد ضريبة التصرفات العقارية كما تلغى اى تعليمات سابقة تخالف ذلك.

وتضمن القرار أن ذلك بعد صدور القانون رقم 5 لسنة 2020، وتم نشره بالجريدة الرسمية بالعدد 6 مكرر اليوم بإرجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قانون الشهر العقارى والتوثيق وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل.