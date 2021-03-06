إحباط تهريب أدوية ومستلزمات طبية بجمرك قسطل

جدة - نرمين السيد - أحبطت جمارك منفذ قسطل البرى برئاسة سلامة هلالى، مدير الجمرك، اليوم السبت، تهريب كمية من الأدوية البشرية والمستلزمات الطبية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127لسنة 1955 وتعديلاتة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.





فبناءً على مذكرة سرية مقدمة من سامح رضا بمكافحة التهرب الجمركى وإبراهيم عمر بالأمن الجمركى، والنقيب أحمد مدكور وكيل مباحث منفذ قسطل مفادها اعتزام الراكب "ع.م" سودانى الجنسية المسافر إلى السودان تهريب أصناف مخالفة داخل أمتعته الشخصية.

وبالعرض على سلامة هلالى مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة من السادة رأفت موسى ومحمود أبوالنصر ومحمد محمود مأمورى الحركة ومينا ناجى مدير التعريفة لتفتيش أمتعة الراكب فتبين وجود 380 عبوة محلول جولوكوز 10 ٪ للتنقيط و95 علبة باراسيتامول و 1350 بدلة طبية داخل الأمتعة الشخصية.

من ناحية أخرى، تم ضبط 1300 شريط كبسولات يورينكس، و45 عبوة قطرة لوكاستن أخفاها سائق أحد الأتوبيسات المغادرة إلى الخرطوم داخل كرتونة كيك ضمن أمتعته الشخصية، وبلغت قيمة التعويضات الجمركية المستحقة المضبوطات 73 ألف و120 جنيه.

وقرر أحمد جعفر مدير عام جمارك أسوان إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركى رقمى 3 و 4 لسنة 2021.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، وأحمد عبدالغنى، رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية، وأشرف زيتون مدير عام الإدارة العامة للأمن الجمركى بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وإحباط محاولات التهرب الجمركى كافة.