الزراعيين: تكشف حقيقة ارتفاع أسعار البطاطس خلال الفترة القادمة

قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين ورئيس قطاع الارشاد الزراعى السابق ، إن رفع الحظر عن تصدير البطاطس للأسواق الروسية بشرى سارة لجميع المزارعين من أجل تعويض خسائرهم من الموسم الماضي .

وأضاف "خليفة" خلال تصريحات ل "دوت الخليج " ، لدينا اتاحة من البطاطس ولايؤثر تصديرها على استهلاكنا المحلى أو الأسعار بالأسواق ، حيث ننتج 6 ملايين طن من البطاطس ، نستهلك 5 منهم و نصدر مليون طن للخارج سنويا .

وأشار "نقيب الزراعيين " إلي أنه لايتوقع ارتفاع أسعار البطاطس خلال الفترة القادمة ، لاننا نستهلك حاليا العروة الشتوية من البطاطس ، وسيتم انتاج العروة الصيفية قريبا ما سيجعل الانتاج وفير وبالتالى الأسعار مناسبة .

وأوضح أن جميع المنتجات الزراعية فى متناول الجميع ، وهناك توجيهات صريحة من القيادة السياسية بزيادة الانتاج للمواطنين ، وفتح أسواق جديدة لتصدير المنتجات الزراعية .

وأعلنت هيئة الرقابة البيطرية والزراعية الفيدرالية الروسية "روس سيلخوزنادزور" أنها تنوي استئناف استيراد البطاطس من ثلاث مناطق مصرية.



وجاء في بيان للهيئة الروسية ، حيث أن "ممثلي إدارة الحجر الزراعي المركزي سوف يرسلون في المستقبل القريب معلومات إضافية لطرق البحث المخبري إلى القسم الروسي، وبعد ذلك ستنظر الهيئة في موضوع استئناف استيراد البطاطس من المناطق الثلاث المصرية، التي فرضت عليها حظرا في عام 2018".