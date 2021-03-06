نقدم الآن خطوات الاستعلام عن فاتورة الخط الأرضي من خلال الموقع الرسمي 2021

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محمد سياف - ابو ظبي - تعرف الآن على خطوات الاستعلام عن فاتورة الخط الأرضي، حيث أنه الآن تقدم الشركة المصرية للاتصالات خدمات الاستعلام وسداد فاتورة الخط الأرضي إلكترونيًا، وذلك عن طريق الموقع الرسمي الخاص بالشركة، وذلك في ضوء اهتمام كافة المواطنين بالبحث عن فاتورة التليفون الأرضي، والذي في الغالب يستخدمه الكثير لإستخدام خدمة ال dsl (وآي فاي).

كما يجدر التنبيه إلي أنه إن لم يتم سداد الفاتورة الخاصة بالخط الأرضي، خلال المدة المحددة للسماح، يتم تحويل الخط الي نظام الاستقبال فقط، وذلك لمدة شهر على الأكثر، يتم بعدها ذياده غرامة تأخير العميل وقطع الحرارة مباشرة عن الخط.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الخط الأرضي- 2021

ويتم ذلك من خلال الدخول على الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات من “هنا“. ومن ثم إدخال كود المحافظة التابع لها الخط الأرضي، وكتابة رقم التليفون الأرضي، ثم الكبس على خيار “اظهر الفواتير”، وعلى ذلك يتم إظهار الفواتير خاصتك الغير مدفوعة.

كما أنه قد قدمت المصرية للاتصالات خدمة الاستعلام عن فواتير الخط الأرضي، كذلك عن طريق الإتصال الإتصال علي الخط الساخن 19777.

كما توفر كذلك المصرية للاتصالات الكثير من المنافذ ليستطيع كافة عملاؤها سداد فاتورة التليفون الأرضي وذلك عن طريق أي من منافذ التحصيل التابعة لWE، والمنتشرة فى كافة أنحاء الجمهورية، وكذلك جميع منافذ التحصيل التابعة نظام “فورى“، وأيضًا “خدماتى”، و”Bee”، وكذلك البريد المصري، وكذلك إتاحة سداد الفاتورة من خلال الموقع الرسمي للشركة.

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