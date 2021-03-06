كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية 2021 عبر الانترنت

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محمد سياف - ابو ظبي - كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية إلكترونيا، هو ما تصدر محركات البحث المصرية في الأيام القليلة الماضية، في ظل ما أعلنت عنه الدولة المصرية من إطلاقها لبوابة إلكترونية للخدمات المرورية جديدة، يمكن للمواطن المصري عن طريقها معرفة ما تم تسجيله من مخالفات مرورية عليه، كذلك مقدار الغرامات الموقعة عليه. جدير بالذكر أن الحكومة المصرية قد أطلقت تلك البوابة الإلكترونية بهدف: التسهيل على المواطنين، و لتوفير أوقاتهم، و أموالهم، كذلك التقليل من التجمعات عند المصالح الحكومية بهدف القضاء على فيروس كورونا، و ذلك كجزء من خطة الميكنة التي تتبعها الدولة منذ فترة لمواكبة للأحداث الحالية، و التطورات ليست فقط المحلية بل العالمية أيضاً.

المخالفات و العقوبات :

يوجد العديد من المخالفات المرورية في القانون الجديد، مثل القيادة من دون رخصة، و القيادة في الاتجاه المعاكس، و كذلك الحديث أو استخدام الهاتف الجوال في أثناء القيادة، و عدم الاهتمام بربط حزام الأمان; يمكن تقسيم تلك المخالفات لمخالفات: مقصودة و متعمدة، و غيرها غير متعمدة، و بالتأكيد تكون الغرامات في الحالة الأولي أشد من الحالة الثانية; و تتراوح العقوبات بين دفع الغرامات كحد أدنى، و تزداد كحسب المخالفة، إلى سحب الرخصة، و كحد أقصى التعرض للمحاكمة و للسجن. جدير بالذكر أن تلك العقوبات تهدف في الأساس: للحد من المخالفات، و الحفاظ على حياة المواطنين، فلا يخفى على أحد أننا نفقد العديد من الأرواح سنوياً بسبب حوادث المرور.

كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية إلكترونياً:



ادخل إلى الموقع الرسمي للخدمات المرورية المصري. انقر على أيقونة الاستعلام عن المخالفات ، تلك التي تظهر أمامك في الصفحة الرئيسية. عليك الآن الاختيار بين مخالفات رخص السيارات ، أم مخالفات رخص القيادة. في الحالتين ستنتقل مباشرة للصفحة التالية ، تلك التي عليك ملء بياناتك ، و إدخال رقم الرخصة (سيارة كانت أم قيادة) بها. أخيراً انقر على أيقونة إجمالي المخالفات ، تلك الموجودة أسفل الصفحة. عند قيامك بالانتهاء من الخمس خطوات السابقة ، فانت بذلك قد انتهيت من جميع خطوات الاستعلام ، و سترسل لك الآن رسالة تعلمك بمخالفاتك المرورية.

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