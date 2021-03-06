المقاولون العرب تزين أشهر ميادين باليسا الأوغندية برمز المسلة المصرية

جدة - نرمين السيد - ويهدف مجسم المسلة إلى أن يصبح مزارا للأشقاء الأوغنديين كرمز مصرى فى قلب إفريقيا.

يذكر أنه فى نهاية 2020، سلم إدوارد سيكاندى نائب رئيس دولة أوغندا، شهادة أفضل شركة مقاولات في أوغندا، لشركة المقاولون العرب، وتسلمها المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية.

وفازت الشركة بشهادة أفضل شركة ‏مقاولات دولية، ذات رؤية مستقبلية في مجال البناء والإسكان لعام 2020، للعام الثالث على ‏التوالى، لإسهاماتها فى تحقيق طموحات ورؤية أوغندا 2040.