السيادة السودانى يشكر الرئيس السيسى للاهتمام بقضايا السودان

جدة - نرمين السيد - أعرب النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السودانى الفريق أول محمد حمدان دقلو، عن شكره وتقديره لرئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى على زيارته للخرطوم، والاهتمام بقضايا السودان.





وذكر مجلس السيادة السودانى، فى بيان صحفى، أن الرئيس السيسى التقى فى القصر الجمهورى، فى إطار زيارته للسودان، النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الإنتقالى الفريق أول محمد حمدان دقلو، وبحث اللقاء العلاقات الأخوية المتطورة بين السودان ومصر وسبل دعمها وتطويرها فى المجالات كافة، بجانب تنسيق الجهود حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بما يحقق مصالح البلدين الشقيقين. وقدم الفريق أول محمد حمدان دقلو، شرحا للرئيس السيسى حول سير تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان، ومشاركة الموقعين على الاتفاق فى حكومة الفترة الانتقالية.

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