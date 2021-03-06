النقل: افتتاح أول مراحل المونوريل في مايو 2022 

وجه الفريق كامل الوزير، وزير النقل بضرورة العمل على مدار الساعة في أعمال تنفيذ المونوريل، وأن تتم كافة الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية خاصة، مشيرا إلى أن مشروع المونوريل سيدخل مصر لأول مرة وسيمثل نقلة وتحولا كبيرا في وسائل المواصلات.

وأضاف أن هذه النوعية من المواصلات تتسم بأنها وسائل نقل سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة، وتوفر استهلاك الوقود، وتخفض معدلات التلوث البيئي وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، وتجذب الركاب لاستخدامها بدلًا من السيارات الخاصة.

وتابع أن قطاع مونوريل العاصمة الإدارية سيربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق والمدن العمرانية الجديدة شرقًا (القاهرة الجديدة - العاصمة الإدارية ) وسيساهم في تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين من القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية لتكامله مع الخط الثالث للمترو عند محطة الاستاد و أن قطاع مونوريل العاصمة الإدارية يتم تنفيذه على مرحلتين على التوازى تمتد المرحلة الأولى من موقع الورشة بالعاصمة الإدارية الجديدة حتى محطة مسجد المشير بطول نحو 45 كم ومخطط افتتاحها في نهاية مايو 2022، وتمتد المرحلة الثانية من محطة مسجد المشير حتى محطة الإستاد بطول نحو 11.5كم ومخطط إفتتاحها في فبراير 2023. منوهاً أن قطاعي المشروع (العاصمة الإدارية الجديدة والسادس من أكتوبر) يتم تنفيذهما من خلال تحالف يضم شركات (الستوم – أوراسكوم – المقاولون العرب) ويبلغ طولهما 98.5 كم بعدد 34 محطة وسيساهمان في التنمية المستدامة شرق وغرب القاهرة لتحقيق رؤية مصر 2030، حيث إن منظومة النقل هي أحد شرايين التنمية العمرانية والاقتصادية.

والجدير بالذكر ان وزير النقل تفقد اليوم أعمال تنفيذ مشروعي مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة و القطار الكهربائي LRT (السلام العاصمة الإدارية الجديدة العاشر من رمضان).

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