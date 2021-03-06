جدة - نرمين السيد - استبعدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، بعض المسؤولين بمديرية الزراعة بالدقهلية من وظائفهم ونقلهم لوظائف، بسبب تقصيرهم فى أداء المهام المطلوبة منهم، وتقاعسهم فى منع التعدى على الأراضى الزراعية.





وجاء ذلك بعد أن شكّلت الوزارة لجنة من الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، والدكتور أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى ومديرى العموم بالمرور الميدانى، والمتابعة بمحافظة الدقهلية بنواحى ديمشلت ودموه وميت النحال وكفر الباز مركز المنصورة. ورصدت اللجنة إهمال من المسؤولين فى مديرية الزراعة بالدقهلية فى الحفاظ على الأراضى الزراعية، ‏كما قامت اللجنة بالإشراف على إزالة كافة التعديات فى المناطق المذكورة. ‏ووجّه وزير الزراعة بمتابعة المرور الميدانى والتفتيش المفاجئ على كل مديريات الزراعة بالمحافظات، للتأكد من قيامها بواجباتهم فى حماية الأراضى الزراعية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر استبعاد مسؤولين بمديرية الزراعة بالدقهلية من وظائفهم لتقصيرهم فى عملهم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.