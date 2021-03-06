محافظ الغربية ونوابها فى زيارة لمسار العائلة المقدسة

جدة - نرمين السيد - استقبلت كنيسة العذراء والشهيد أبانوب الأثريّة بسمنود، اليوم السبت، الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية ونائبه الدكتور المهندس أحمد عطا وكان فى اصطحابهما جميع أعضاء مجلس النواب، وأعضاء مجلس الشيوخ بالمحافظة.





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