متحدث الرئاسة: رئيس وزراء السودان يزور القاهرة يومى 11 و12 مارس الجارى 

قال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، للسودان، تعد الأولى للرئيس بعد تشكيل المجلس السيادى الانتقالى بالسودان، وتحظى بأهمية كبيرة كعادة العلاقات الثنائية بين القاهرة والخرطوم، وعلى هذا المستوى من الزيارات الرئاسية.

وأضاف راضى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتى" الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى، عبر قناة صدى البلد، أن لقاء الرئيس السيسى مع الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، تناول العلاقات الثنائية والقضايا المهمة فى كل المجالات بشكل استراتيجي بين البلدين، أما لقاء الرئيس مع عبد الله حمدوك، رئيس الحكومة السودانية، تناول الشق الخاص بالتعاون المدنى وتفعيل الآليات الموجودة بين البلدين.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أنه خلال زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى السودان، تم الاتفاق على زيارة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إلى مصر خلال الأيام المقبلة، وتحديدا يومى 11 و12 مارس الجارى، لمتابعة نتائج الزيارة.

وتابع بسام راضي قائلا: "هناك مشروعات كثيرة بين مصر والسودان، أولها مشروع الربط الكهربائي الذى يهتم به الجانب السوداني بشكل كبير وتم تحقيق معدلات كبيرة به، بجانب الربط السككى والتعاون الاقتصادى والتجارى وأيضا السودان يمر بمرحلة دقيقة فى الإصلاح الاقتصادى وإعادة جدولة الديون مع الشركاء الأجانب، وكل هذه أمور تدعم فيها مصر السودان بقوة شديدة وتتحرك على المستوى الدولى بشكل نشيط ومكثف لدعم السودان".