أسعار الذهب اليوم السبت 6 - 3 - 2021 في مصر

تواصل أسعار الذهب الاستقرار، بعد أيام من الهبوط في الأسعار الذي تابعه العديد من المهتمين بأسعار الذهب حول العالم، ووصل إلى 752 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعاً في مصر. أسعار الذهب اليوم السبت عيار 24 سجل 859 جنيها للجرام عيار 21 سجل 752 جنيها للجرام عيار 18 يسجل 644 جنيها للجرام الجنيه الذهب سجل 6016 جنيها أسعار الذهب في مصر سجلت الفترة الماضية تراجعات ملحوظة، مع الهبوط الكبير الذى سجلته أونصة الذهب عالميًا إلى ما دون 1700 دولار، قبل أن تعاود الصعود مجددًا إلى 1701 دولار عند صياغة هذا التقرير.

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