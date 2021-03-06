صباح الغد يؤدي طلاب الصف الثالث الإعدادي امتحان الفصل الدراسي الأول في شكله الجديد كما اقرته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وهو الامتحان المجمع، وذلك لاجتياز امتحان الصف الثالث الاعدادي في ظل ظروف الموجة الثانية من فيروس كورونا، حيث يعقد دون درجات، وأنه بنظام الاجتياز أو عدم الاجتياز. الامتحان المجمع لطلاب الصف الثالث الإعدادي يشمل الامتحان المجمع جميع المواد الدراسية الأساسية وهي اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والعلوم، والرياضيات، والدراسات الاجتماعية. جميع المواد يمتحنها الطالب داخل ورقة امتحانية واحدة. تحتوي ورقة الامتحان على 35 سؤالا. نوعية الأسئلة داخل ورقة الامتحان اختيار من متعدد. لكل سؤال 4 بدائل للإجابة أمام الطالب. مدة الإجابة عن الامتحان ساعتين. ضوابط النجاح في امتحان الشهادة الإعدادية أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضوابط النجاح لطلاب الصف الثالث الإعدادي خلال الامتحان المجمع الذي يؤديه الطلاب صباح الغد، والتي يأتي من أبرزها أن الامتحان الغد بنظام الاجتياز أو عدم الاجتياز، وأنه دون درجات، وهذا يعني عدم إضافة درجاته إلى مجموع الطالب الكلي. كما ينبغي على طلاب الشهادة الإعدادية اجتياز هذا الامتحان المجمع حتى يستطيعوا دخول امتحان الترم الثاني، موضحًا أن الطالب الذي لن يستطيع اجتياز الامتحان أو حصل على مجموع أكبر من 50% ولكن حصل في نفس الوقت على أقل 25% في أي مادة، يجب عليه أن يتقدم إلى امتحان تكميلي لكي يستطيع دخول امتحان الترم الثاني. بالاضافه لذلك فالمجموع النهائي للطالب سيحصل عليه من خلال امتحان الفصل الدراسي الثاني، وهو أيضًا الذي سيتم على أساسه تنسيق الطلاب في المرحلة الثانوية التالية. للاطلاع على أبرز وأهم الأخبار والأحداث يرجى الاشتراك بالصفحة الرسمية لموقع صوت الأمة. اضغط هنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر امتحان الصف الثالث الإعدادي.. تعرف على شكل الامتحان المجمع لطلاب الإعدادية وضوابط النجاح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.