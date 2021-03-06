الأهلي وفيتا كلوب.. هل يعوض المادر الأحمر الخسارة في الشوط الأول؟

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي وفيتا كلوب الكونغولى المقامة حالياً باستاد القاهرة فى الجولة الثالثة للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، بتقدم الضيوف بهدف نظيف.

بدأ الأهلي بنشاط واضح منذ البداية عن طريق الرباعي الهجومي الشحات وقفشة وأجايى وبواليا. وأجرى موسيماني تغييراً مبكراً بسبب إصابة محمود وحيد حيث غادر الملعب فى الدقيقة السابعة وشارك بدلاً من ياسر إبراهيم.

وضغط الأهلي بقوة لكن قفشة أهدر أكثر من فرصة تسجيل فرص.. واصل الضغط لكن "اللمسة الأخيرة" حالت دون تسجيل أهداف خاصة في ظلا عدم التركيز من جانب بعض لاعبي الأهلي في الخط الهجومي لاسيما من أفشة وبواليا وأجاي.

التراجع الدفاعي من جانب فيتا كلوب بدأ يتراجع ونشط الضيوف تدريجياً ولعبوا أكثر من كرة لكن محمد الشناوي كان مٌتألقاً كالعادة.

وأنقذ دفاع فيتا كلوب أكثر من فرصة خطرة للأهلي أبرزها من جانب عمرو السولية الذي تلقى تمريرة جيدة من أجايى ولعبها لكن دفاع الضيوف أنقذها .

وعاد بواليا لتشكيل خطورة على مرمى فيتا كلوب وسدد كرة أرتطمت بالقائم بدلاً من أن تسكن الشباك.

واصل الأهلي السيطرة وكذلك إهدار الفرص، وفشل حسين الشحات فى استغلال تمريرة جيدة من أجاى وسددها في جسد حارس فيتا كلوب بدلاً من التسجيل فى الشباك.

وعكس سير المباراة، سجل فيتا كلوب هدفاً في مرمى الأهلي فى الدقيقة41 سجله مكابي ليليبو من مجهود فردي.

حاول الأهلي العودة للمباراة وواصل لاعبوه إهدار الفرص عن طريق قفشة الذي سدد كرة قوية تألق حارس الضيوف وأنقذها كما أهدر بواليا فرصة أخرى لينتهي الشوط الأول بتقدم بطل الكونغو بهدف نظيف.