انت الان تتابع تفاصيل خبر يمكنك الآن الاستعلام عن فاتورة الغاز ومتابعة الإستهلاك إليكترونياً 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - حيث أنه قد أطلقت شركة الخدمات البترولية بتروتريد، خدمات الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي في مصر، وذلك عن طريق موقعها الإلكتروني الخاص، حيث يستطيع الآن كافة عملاء الشركة معرفة قيمة الفاتورة قبل موعد السداد.

على أن يكون ذلك عن طريق قراءة استهلاك الغاز الظاهر بالعداد الإلكتروني، حيث يتم تسجيل نظام القراءة عبر الموقع الإلكتروني لشركة (بتروتريد) ومن خلال إتباع بعض الخطوات البسيطة، يتم حينئذ تحديد قيمة الاستهلاك للعميل بصورة شهرية، كما تتيح شركة بتروتريد هذا النظام لكافة عملائها حتي حلول منتصف كل شهر ميلادي.

الاستعلام عن فاتورة الغاز – شركة بتروتريد 2021

حيث قد أصبح بإمكان عملاء شركة بتروتريد الاستعلام عن فاتورة الغاز عن طريق إتباع الخطوات الأتيه:

أولًا على العميل الدخول إلى موقع شركة بتروتريد الإلكتروني من خلال الضغط “هنا“، وذلك لكي يتم تسجيل قراءة العداد ، من خلال تحديد المحافظة والمنطقة القاطن بها العميل.

بعد ذلك على العميل إدخال البيانات الموجودة في وصل الغاز، ثم بعدها يتم كتابة الأرقام الموضوعة في المربع الأسود.

كما يمكن للعميل الإستعلام من خلال تحميل تطبيق أندرويد، خاص بالشركة، حيث يكون باستطاعة العميل الاستعلام من خلاله عن فاتورة الغاز والإطلاع كذلك على كل ما يخص الشركة.

كما تجدر الإشارة إلي وجود أنظمه أخرى من خدمات شركة بتروتريد، يمكن استخدامها للاستعلام عن الفاتورة وكذلك كفيفة سدادها، مثل تطبيق محفظة بنك مصر، أو عن طريق تطبيق محفظة فودافون كاش وكذلك البنك الأهلي، أو عبر مكاتب البريد المصري ، وأيضًا التطبيق الإلكتروني موبايل ماي فوري، أو مم خلال منافذ (فوري– مصاري- أمان- خدماتي- ضامن).

قد يهمك أيضاً: