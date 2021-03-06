البابا تواضروس الثانى يعرف الأساقفة الجدد

جدة - نرمين السيد - وجاءت كالتالى :

الأنبا مكاريوس أسقف إيبارشية المنيا الجديد

نيافة الحبر الجليل الأنبا مكاريوس وهو أحد أعضاء المجمع المقدس وخدم كأسقف عام فى إيبارشية المنيا وأبو قرقاص مع الأب المتنيح المطران الأنبا أرسانيوس، وخدم خدمات عديدة سواءً فى مصر أو خارجها، وخدم أيضًا فى القاهرة، وساهم فى تأسيس دير الأنبا أنطونيوس فى كندا، وله خدمات كثيرة، وبعد نياحة الأنبا أرسانيوس المطران جلسنا نفكر ونصلى من أجل تدبير رعاية هذه الإيبارشية الواسعة وانتهينا بنعمة المسيح إلى أن يُجلس أسقفًا على مدينة المنيا وتوابعها.

الأنبا ساويرس أسقف ديرى القديس الأنبا توماس ومار بقطر بالخطاطبة الجديد

نيافة الأنبا ساويرس الأسقف العام، وهو مشرف على ثلاثة أديرة وهى حديثة فى إنشائها نوعًا ما "دير الأنبا توماس بالخطاطبة، ودير الشهيد مار بقطر بالخطاطبة، ودير القديس موسى القوى بالعلمين"، وأهم شىء كنا نطلبها منه هو أن يؤصل الحياة الرهبانية فى هذه الأديرة الجديدة وهذه أديرة جديدة وتحتاج الاهتمام الرهبانى الشديد والله أعطاه نعمة أن يقسم الأسبوع على الثلاث أديرة وبدأ يؤصل وينظم الحياة الرهبانية أولًا لكل الآباء الرهبان فى كل هذه الأديرة، سوف نقوم بنعمة المسيح بتجليسه على ديرين، دير الأنبا توماس بسوهاج والخطاطبة، ودير ماربقطر الشهيد بالخطاطبة، وسوف يستمر فى الإشراف على دير القديس موسى القوى إلى أن يدبر الله تدبيرًا آخر لرعاية هذا الدير.

الأنبا أغابيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون الجديد

القمص أغابيوس الأنبا بيشوى: أحد الرهبان المحبوبين فى دير القديس الأنبا بيشوى وهو دير عامر به عشرات من الآباء الرهبان، وخلال العام الماضى ومنذ نياحة أسقف ورئيس الدير المتنيح الأنبا صربامون عقدنا عدة اجتماعات وقمنا بعمل انتخابات على أكثر من مرحلة واستقر الأمر فى النهاية على ترشيح ثلاثة حصلوا على أكثر أصوات فى هذا الدير باختيار الآباء الرهبان، واخترنا أبونا أغابيوس وهو تلميذ للمتنيح الأنبا صربامون وتعلم فى مدرسة الدير وله فى الرهبنة 44 سنة وهذه حياة عميقة فى البرية، ولم يخرج للخدمة فى أى مكان، وقد كلف فى البدايات أن يخدم الكنيسة الموجودة فى وادى النطرون، ولكن خدماته كلها كانت فى داخل الدير فى مجمع العمال ومجمع الآباء والبنزينة والزراعة وخدمة الآباء المتوحدين وداخل خدمات الدير العديدة، وهو من الآباء المحبوبين والهادئين الذين يصنعون سلامًا، وأنا عندما دخلت الدير كان هو من الآباء الكبار الموجودين بالدير وسوف يحتفظ باسم أغابيوس ومعناه المحبة.

الأنبا فيلوباتير أسقف إيبارشية أبوقرقاص الجديد

الثانى لإيبارشية أبو قرقاص، وهى إيبارشية جديدة فيها آباء أحباء وتاريخ كبير واخترنا، بتزكية الآباء، أبونا ثاؤفيلس المحرقي، بدأ كاهنًا متبتلًا فى إيبارشية سمالوط من سنة 2002 وقد حصل على بكالوريوس التجارة وليسانس الحقوق وبكالوريوس الكلية الإكليريكية وأعد ماجستير فى قانون الأحوال الشخصية ويعد حاليًا درجة الدكتوراه، دخل الرهبنة فى عام 2005 وله فى الرهبنة حوالى 15 سنة، وخدمته فى هذه الإيبارشية الجديدة خدمة تحتاج الرعاية والعناية والاهتمام فى تأسيس هذه الإيبارشية الجديدة مع الآباء الأحباء واخترنا له أسم فيلوباتير.

الأنبا فام أسقف إيبارشية شرق المنيا الجديد

القمص سيرابيون السرياني: هو حاصل على بكالوريوس التجارة وعمل محاسبًا، وترهب فى دير السريان العامر عام 2003 وله حوالى 18 سنة فى الرهبنة وهو حاليًا "الربيتة" أى المساعد لنيافة الأنبا متاؤس أسقف ورئيس الدير، وعمل فى الدير أعمالًا كثيرة منها قصر الضيافة وعمل الرهبان ومبيت العمال والزيارات والمكتبة الاستعارية كما خدم أيضًا فى دير الأنبا توماس لمدة عام، و هو من الآباء المحبوبين وله علاقات طيبة مع كل الآباء فى دير السريان ونختار له اسم فام.

الأنبا جوزيف الأسقف العام الجديد

أبونا القمص أخنوخ الأنبا بيشوى: وله فى الرهبنة 30 عامًا تقريبًا فى دير الأنبا بيشوى وخدم فى الخدمات الطبية باعتباره طبيب وخدم خارج مصر فى دول قارة إفريقيا ولنا فيها عمل كرازى ورعوى وأُختير ليكون أسقفًا عامًا فى بعض الدول الإفريقية فى الجنوب الإفريقى واختارنا له اسم جوزيف.

الأنبا سيداروس الأسقف العام الجديد

أبونا سيداروس الصموئيلى: وهذه أول مرة نختار أحد الآباء المباركين من هذا الدير بتذكية رئيس الدير لكى ما يخدم خدمة الأسقفية، أبونا سيداروس يحمل درجة بكالوريوس فى الهندسة الميكانيكية ودخل الدير فى سنة 1996 وله 25 عامًا فى الرهبنة ويخدم فى بعض الأعياد والمناسبات فى بعض الأماكن عندما يكون هناك احتياج.

سوف يخدم كأسقف عام لمنطقة عزبة النخل، تلك المنطقة التى خدمها سابقًا بعض الآباء الأحباء مثل نيافة الأنبا بافلى ونيافة الأنبا هيرمينا، وبالمنطقة عدد من الكنائس وعدد من الآباء الكهنة المباركين جدًا ولهم خدمة مشهود لها وسوف يخدم معهم وسوف يكون منسقًا لهذه المنطقة وسوف يحتفظ باسمه، سيداروس.

الأنبا رويس الأسقف العام الجديد

أبونا زوسيما المحرقى وهو حاصل على بكالوريوس التجارة فى إدارة الأعمال وخدم قبل الدير فى عدة أماكن خدم كشماس إبيدياكون فى أمريكا، والذى قام برسامته نيافة الأنبا سيرابيون وخدم فى كنيسة مارمرقس بهونولولو بهاواى بأمريكا، إيبارشية لوس أنجلوس. وخدم فى خدمات الكرازة فى دولة الفلبين وهونج كونج وخدم أيضًا مع نيافة الأنبا أباكير فى السويد. له خدمات متعددة مباركة، ولذلك سوف يصير أسقفًا عامًا فى منطقة شرق آسيا التى لنا فيها عمل كرازى وعمل رعوى كبير واخترنا اسم رويس.

الأنبا أكسيوس الأسقف العام الجديد

أبونا مارتيروس آفا مينا: وهو أحد رهبان دير الشهيد العظيم مارمينا وله أعمال خدمة فى أعمال الدير المتنوعة وخدم لفترة قصيرة فى دولة الامارات العربية وسوف يخدم فى منطقة عين شمس والمطرية، وهذه المنطقة خدم فيها آباء أحباء، نيافة أنبا بافلى ونيافة أنبا تيموثاوس وهى منطقة عامرة وبها آباء أحباء وهو ترهب فى عام 2007 وله حوالى 14 عامًا فى الرهبنة واخترنا له اسم أكسيوس.