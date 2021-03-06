مصر تدين العملية الإرهابية فى العاصمة الصومالية

جدة - نرمين السيد - وأعربت مصر فى بيان للخارجية، مساء اليوم، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لأسر الضحايا الأبرياء متمنيةً سرعة الشفاء للمصابين.

كما تؤكد مصر على وقوفها جنباً إلى جنب بجوار جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، وتضامنها معها فى جهودها لمكافحة الإرهاب والعنف والتطرف من أجل استعادة الأمن والاستقرار فى الصومال.