السفير محمد حجازى: موقف مصر بشأن السد الإثيوبى واضح أمام العالم

جدة - نرمين السيد - أكد مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير محمد حجازى، أن زيارة الرئيس السيسى للسودان استراتيجية وفى توقيت شديد الحساسية والخطورة، على خلفية تعرض الأمن المائى فى البلدين للخطر؛ الأمر الذى يستدعى التشاور بين القاهرة والخرطوم.





وأضاف حجازى، فى اتصال هاتفى مع قناة "صدى البلد" مساء اليوم السبت، أن: "الأوضاع على الحدود السودانية الإثيوبية متوترة، وكذا الأوضاع فى الصومال وتشاد؛ وهو أمر يستدعى تشاورا إقليميا".

وفيما يتعلق بـ سد النهضة، أكد حجازى أن موقف مصر بشأن السد الإثيوبى واضح أمام العالم، على خلفية دعوتها للرباعية الدولية" الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبى والاتحاد الإفريقى والولايات المتحدة" للقيام بدورها المأمول، وكذا الجانب الاثيوبى للامتثال للارادة المشتركة التى تتيح لهم التوصل إلى اتفاق يسمح لهم بالتنمية ولنا بالحياة.

وأوضح أن الرئيس السيسى اتفق مع عبدالفتاح البرهان، خلال المؤتمر الصحفى، على المبادرة السودانية لدعوة الرباعية لمشاركة أطراف التفاوض، للتوصل إلى حل يقود لاتفاق قانونى ملزم وتحديد قواعد الملء والتشغيل حسبما تطلب مصر، مؤكدا فى الوقت نفسه أن مصر تثق فى الاتحاد الإفريقى وقدرته على حل أزمة السد الإثيوبى.

ورأى أنه سيكون هناك ضغوط دولية وإقليمية ستمارس خلال الفترة من الآن وحتى يوليو القادم وإطلاق عملية مفاوضات فى فترة زمنية محددة تقودها البلدان الثلاث، موضحا أن مفهوم إدارة النهر الدولى أنه يجب أن يتم بالتشارك، مشددا على أن مصر لن تقبل أى إجراء أحادى يقود للملء الثانى للسد.



وأكد أن الرئيس السيسى أوضح مرارا أن معركة التفاوض ستكون معركة مصر الأولى وسنسعى من خلالها للتوصل إلى حل يصل لاتفاق قانونى ملزم يتيح لإثيوبيا تحقيق أهدافها وأن يحفظ حقوق مصر والسودان الحياتية فى مياه النيل.



وشدد على أن إثيوبيا تخلفت عن اتفاق واشنطن الذى كان قد اقترب نجاحه، مبينا أن هناك إدارة جديدة فى الولايات المتحدة عليها أن تتحمل مسؤولياتها بشأن أزمة السد الإثيوبى.



ولفت إلى أن الممارسات الإثيوبية تعكس للمجتمع الدولى مدى المماطلة الإثيوبية، قائلا: "الفترة القادمة ستكون حاسمة ولا داعى الآن للوصول لنتائج أو استخلاصات حتى نستنفذ كل الأدوات المتاحة التى أتاحها لنا القانون الدولى وغيرها".



وفيما يتعلق بالتعاون بين البلدين، قال: "إن هناك تعاونا عسكريا وتنمويا وربط كهربائى بين مصر والسودان، كما أن العلاقات بين القاهرة والخرطوم "تاريخية و أزلية" وليست موجهة ضد إثيوبيا".