الاهلي يتعادل مع فيتا كلوب 2/2 بدوري أبطال أفريقيا

تعادل فريق الأهلي بهدفين لمثلهما مع فيتا كلوب خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم السبت باستاد القاهرة فى الجولة الثالثة بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، ودفع الأهلي فاتورة الفرص المهدرة وسقط في فخ التعادل.

تقدم مكابي ليليبو لفريق فيتا كلوب فى الدقيقة 41 وتعادل محمد شريف للأهلي بالدقيقة 68 قبل أن يضيف مروان محسن الهدف الثانى فى الدقيقة 71 لكن الضيوف سجلوا هدف التعادل من ضربة جزاء فى الدقيقة 80 عن طريق ريكي تولينجي.

بهذه النتيحة يرتفع رصيد الأهلي إلى 4 نقاط ويبقى فى المركز الثالث خلف فيتا كلوب صاحب النقاط الأربعة لكنه يتفوق بفارق الأهداف، فيما يتربع سيمبا على قمة المجموعة بـ7 نقاط ويحتل المريخ السوداني ذيل المجموعة بنقطتين.

وبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوى، بدر بانون ومحمد هانى وأيمن أشرف ومحمود وحيد، أليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي قفشة وحسين الشحات وجونيور أجايي ووالتر بواليا‏.

بدأ الأهلي بنشاط واضح منذ البداية عن طريق الرباعي الهجومي الشحات وقفشة وأجايى وبواليا. وأجرى موسيماني تغييراً مبكراً بسبب إصابة محمود وحيد حيث غادر الملعب فى الدقيقة السابعة وشارك بدلاً من ياسر إبراهيم.

وضغط الأهلي بقوة لكن قفشة أهدر أكثر من فرصة تسجيل فرص.. واصل الضغط لكن "اللمسة الأخيرة" حالت دون تسجيل أهداف خاصة فى ظل عدم التركيز من جانب بعض لاعبي الأهلي فى الخط الهجومي لاسيما من قفشة وبواليا وأجاي.

التراجع الدفاعي من جانب فيتا كلوب بدأ يتراجع ونشط الضيوف تدريجياً ولعبوا أكثر من كرة لكن محمد الشناوي كان مٌتألقاً كالعادة.

وأنقذ دفاع فيتا كلوب أكثر من فرصة خطرة للأهلي، أبرزها من جانب عمرو السولية الذي تلقى تمريرة جيدة من أجايى ولعبها لكن دفاع الضيوف أنقذها.

وعاد بواليا لتشكيل خطورة على مرمى فيتا كلوب وسدد كرة ارتطمت بالقائم بدلاً من أن تسكن الشباك.

واصل الأهلي السيطرة وكذلك إهدار الفرص، وفشل حسين الشحات فى استغلال تمريرة جيدة من أجاى وسددها في جسد حارس فيتا كلوب بدلاً من التسجيل فى الشباك.

وعكس سير المباراة، سجل فيتا كلوب هدفاً في مرمى الأهلي فى الدقيقة41 سجله مكابي ليليبو من مجهود فردى.

حاول الأهلي العودة للمباراة وواصل لاعبوه إهدار الفرص عن طريق قفشة الذي سدد كرة قوية تألق حارس الضيوف وأنقذها كما أهدر بواليا فرصة أخرى لينتهى الشوط الأول بتقدم بطل الكونغو بهدف نظيف.

الشوط الثاني

حاول الأهلي التسجيل في الشوط الثاني لكن آفة الشوط الأول مازالت تفرض نفسها على أداء الأهلي من حيث إهدار الفرص.

بواليا بالتخصص أهدر إنفراداً بمرمى الضيوف وواصل لاعبو الأهلي اللعب العشوائي فيما كانت الهجمة المرتدة للفريق الكونغولي خطرة للغاية.

وخرج بواليا وحسين الشحات وشارك طاهر محمد طاهر ومحمد شريف ، وضغط الأهلي لكن الهجمات المرتدة كادت تُسفر عن هدف ثان للضيوف لكن محمد الشناوي تألق وأنقذ فرصة هدف مُحقق.

بعد هذه الفرصة سجل محمد شريف هدف التعادل للأهلي فلا الدقيقة 69 في مرمى فيتا كلوب الكونغولي المقامة حالياً باستاد القاهرة في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

بعدها بدقيقة سجل مروان محسن الهدف الثاني للأهلي أمام الفريق الكونغولي الذي كان قد تقدم في الشوط الأول.

واحتسب الحكم المغربي رضوان جيد ضربة جزاء ضد الأهلي بسبب قيام عمرو السولية بعرقلة أحد لاعبي فيتا كلوب وسجل منها الضيوف هدف التعادل في الدقيقة 80.

في الدقائق الأخيرة حاول الأهلي التسجيل وضغط بكل قوة كما واصل الضيوف لعبهم على الهجمات المرتدة الخطرة ، وتواصل مسلسل إهدار الفرص لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.