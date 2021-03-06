إعلان أسعار تذاكر واشتراكات قطارات خط أبو قير بالاسكندرية بعد التحديث الكامل .. مستند

قررت هيئة السكة الحديد تحسين قطارات خط أبو قير، والذي يصل من محطة مصر بمحافظة الاسكندرية وحتى منطقة أبو قير “شرق المدينة”.

وتقرر تعديل تركيب بعض عربات قطارات خط أبو قير لتتكوَن من عربات مُحسَّنة بدلًا من العربات العادية بدءًا ليتم بدء عملها من السبت الجاري.

وأعلنت هيئة السكة الحديد أن هذا الإجراء يأتي في ظل الجهود المبذولة وتوجيهات القيادة السياسية بتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وما يحدث من تطوير وتحديث لكافة مرافق النقل.

وأوضحت الهيئة أن تركيب القطارات سيظل كما هو مع ترقية العربات، بحيث يشمل كل قطارٍ جرار وخمس عربات مُحسَّنة وعربة قيادة مُحسَّنة.

أجرة قطارات أبو قير الجديدة

اجرة التذكرة الخاصة بهذه الخدمة ستكون للذهاب 3 جنيهات، بينما ستكون تذكرة العودة بواقع 5 جنيهات، عبر شباك التذاكر، بينما ستصل من داخل القطار إلى 15 جنيها.

اما الاشتراكات المستخرجة قبل تشغيل الخدمة فسيتم استخدامها فى الخدمة الجديدة لحين انتهاء الاشتراك.

ويبدا خط أبو قير بالعمل وسط الإسكندرية من محطة مصر حتى منطقة أبو قير ويستقله ما يزيد عن ٣ مليون مواطن يوميا.