تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقطع فيديو ظهر فيه مطران إيبارشية أبوقرقاص للأقباط الكاثوليك، "الأنبا بشارة جودة" أثناء تفقده لرعية كنيسة القديس يوسف للأقباط الكاثوليك بمدينة الفكرية مركز أبوقرقاص. وظهر الأنبا بشارة في حالة بهجة وهو يرقص بالعصا مع صبي من ذوي الاحتياجات الخاصة، والأهالي يلتفون حولهما وفي إشارة تعبر عن روح الإنسانية والحب والمودة احتضن المطران الصبي .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لفتة إنسانية.. وصلة رقص بالعصا بين مطران أبوقرقاص وطفل من ذوي الاحتياجات.. شاهد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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