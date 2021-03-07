محافظ الغربية يبحث خطة تنفيذ 144 مشروعا بتكلفة 2.9 مليار جنيه

جدة - نرمين السيد - بحث الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية مع نواب طنطا وسمنود خطة تنفيذ المشروعات الجارى تنفيذها فى قطاعات (التضامن الاجتماعى، الشباب والرياضة، التربية والتعليم، الاتصالات، الغاز والأبنية التعليمية).





كما استعرض المحافظ موقف الانتهاء من مشروعات قطاع الأوقاف وهى مساجد (الخطابية، أولاد بطالة، السيد البدوى، الشيخة صباح،عز الرجال والرحمة)، موجهاً بمخاطبة وزارة الأوقاف لاستعجال المبالغ المالية المخصصة لتطوير أو بناء تلك المساجد.

وأكد الدكتور رحمى أن الاجتماع الأسبوعى لرؤساء المصالح الحكومية بحضور أعضاء مجلسى النواب والشيوخ هو خطوة تبين مدى تكاتف التنفيذيين والنيابيين من أجل تقديم خدمات أفضل للمواطن بمحافظة الغربية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عُقد مساء اليوم بديوان عام المحافظة، بحضور أعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن مركزى طنطا وسمنود، الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، اللواء حسين الجندى السكرتير العام، ونجوى العشيرى السكرتير العام المساعد ورؤساء المصالح الحكومية.

وفى قطاع الزراعة، وجه المحافظ بحصر جميع الأشجار الآيلة للسقوط وإزالتها فوراً خلال 24 ساعة بالتنسيق بين مجلس المدينة،مديرية الزراعة وجهاز شئون البيئة، كما وجه المحافظ بتشكيل لجنة لبحث طرح إحدى الأراضى للانتفاع بقرية أبو صير مركز سمنود دون أى إعلان مسبق وذلك بناءً على طلب النائبة رشا رمضان، كما طالب النائب على عز بضرورة انتخاب مجلس إدارة جديدة للجمعية الزراعية بقرية برما وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لهدم المبنى القديم.

وفى قطاع الثقافة، طالبت النائبة ليلى أبو إسماعيل بإقامة قصر ثقافة لمدينة سمنود بفيلا النحاس باشا، كما وجه المحافظ بسرعة تنفيذ قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بإزالة مبنى قصر الثقافة بشارع المتحف بطنطا، وفى سياق آخر وجه لمحافظ بدراسة الاستفادة من أراضى المجارز التى سيتم إخلائها عقب افتتاح المجزر النصف آلى بقرية شبشير، كما استجاب المحافظ لطلب النائب على عز بإيقاف بيع الأراضى فى مركز طنطا بالمزاد العلنى لحين دراسة كيفية الاستفادة منها فى تنفيذ مشروعات خدمية ضمن المراحل القادمة لمبادرة حياة كريمة.

وفى قطاع الصحة، استعرض المحافظ نسب تنفيذ المشروعات الجارى العمل بها، وطالب النائب عبد المنعم شهاب بإعادة توزيع الأطباء على الوحدات الصحية لتقديم الخدمات الطبية خاصةً خدمات الطوارئ وكذا توجيه المبالغ المالية المخصصة سنوياً لبناء مجموعة من المستشفيات لبناء مستشفى واحدة، كما طالبت النائبة ليلى أبو إسماعيل بفتح مراكز متخصصة لعلاج الإدمان، ووجه المحافظ بدراسة إنشاء سور لمستشفى التكامل بقرية إخناواى والوحدة الصحية ببرما وتنفيذ قرار إزالة لوحدة صحية بمحلة زياد.

وفى قطاع الرى، استعرض المحافظ نسب تأهيل وتبطين 26 ترعة بمركزى طنطا وسمنود بإجمالى 81.4 كيلو متر حيث تم الانتهاء من 31.4 كيلو متر بنسبة 38 ٪، ووجه المحافظ بتشكيل لجنة بكل مركز ومدينة لقطع الأشجار التى تعيق عملية التبطين على الترع وبيعها بالمزاد العلنى، ومن جانبه طالب النائب إيهاب الهرميل بتبطين ترعة إيرينا وصيانة كبارى ترعة منية الهواشات، فى حين طالب النائب غباشى بدير تطهير المجارى المائية بقرية تلبنت قيصر والتى تؤثر على عملية الرى بتلك الأراضى، كما طالبت النائبة ميرفت الكسان بتشديد الإجراءات على تلويث الترع التى تم تبطينها وطالب النائب على عز بسرعة تحويل أراضى الترع التى تم ردمها بقرى سبرباى وتلبنت قيصر إلى أملاك الدولة للاستفادة منها.

وفى قطاع الصرف، ناقش المحافظ الجدول الزمنى للانتهاء من مشروعات الصرف الصحى بمركزى طنطا وسمنود، حيث طالب النائب محمد زايد بسرعة الانتهاء من محطة صرف العزيزية المتوقفة منذ فترة خاصةً فى ظل الانتهاء من محطة شبرابابل وكذا دراسة توصيل صرف صحى لعزبة مصرنطة بمركز أبو صير.

وخلال الاجتماع، عرضت إدارة الرصد فيديو يتضمن مجموعة من السلبيات فى (القمامة، الصرف، الرى والكهرباء) داخل نطاق مركزى طنطا وسمنود، ووجه المحافظ بحلها جميعاً وعرض تقرير وافى قبل انعقاد الاجتماع القادم.

واخْتُتِمَ الاجتماع بمناقشة مشروعات الرصف والطرق فى الخطط ( الإضافية، الاستثمارية، رد الشيء لأصله وتطوير العشوائيات)، حيث وجه المحافظ بتشكيل لجنة برئاسة نائب المحافظ لمعاينة رصف طريق العزيزية ميت بدر وباقى طرق مركز سمنود بناءً على طلب النائبة سحر العشرى،كما طالب نواب طنطا بتوفير اعتمادات لرصف طريق طنطا محلة مرحوم الذى لم يتم رصفه منذ عدة سنوات، كما طالب النواب هيئة الطرق والكبارى بإصلاح كافة الطرق التابعة للهيئة التى تم إهمالها لعدة سنوات، كما طالب النائب أحمد دراج بمعاينة هبوط فى كوبرى الراهبين الذى يتم تجديده.