وزير الأوقاف : حكم تنظيم النسل فى واقعنا الراهن ضرورة شرعية

جدة - نرمين السيد - ناقش الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أمس السبت، رسالة الماجستير المقدمة من الباحث السعيد أحمد محمد الشيخ على بالمعهد العالى للدراسات الإسلامية حول موضوع "تنظيم النسل فى ضوء الخطاب الفقهى والدعوى المعاصر".





جاء ذلك بمشاركة كل من الدكتور عبد الله مبروك النجار، الأستاذ بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، وعضو مجمع البحوث الإسلامية (مشرفًا)، وإبراهيم محمد عبدالرحيم، أستاذ الشريعة الإسلامية والوكيل الأسبق لكلية دار العلوم (مناقشًا)، وعطية مصطفى محمد، أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية ووكيل كلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر بالمنوفية (مشرفا).

وفى بداية المناقشة قدم الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الشكر لإدارة المعهد على هذه الدعوة الطيبة التى تأتى فى سبيل إعداد الباحثين وتأهيلهم، مشيرًا إلى أن هناك نحو 1200 إمام وإدارى من أبناء الوزارة ينتسبون للمعهد العالى للدراسات الإسلامية اهتماما منا بلغة القرآن ودراسة أحكام الإسلام وبيان أوجه عظمته وعملا منا على تأهيل الأئمة لفهم قضايا تجديد الخطاب الدينى الذى يحبب ولا ينفر ويحترم خصوصيات الآخرين.

وبين الوزير، أن قضية تنظيم النسل قضية وطنية ملحة ومجمع عليها، وحكم تنظيم النسل فى واقعنا المصرى الراهن ضرورة شرعية والحكم فيه يتجاوز القول بالحِل إلى درجة الضرورة الواجبة.

وفى كلمته أكد الدكتور عبد الله النجار، أن وزارة الأوقاف تشهد طفرة علمية وتجديدية متقدمة بفضل جهود وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، مشيرًا إلى أنه رجل محب لدينه ووطنه ويترجم هذا الحب إلى عمل دءوب متواصل على أرض الواقع، واصفًا إياه بالمفكر المجدد برؤى مستنيرة، وأن الجميع يستفيد من خبرته، وأنه يعمل من خلال استراتيجية حقيقية لتجديد الخطاب الدينى ومواجهة الفكر المتطرف.

وفى كلمته أعرب الدكتور إبراهيم محمد عبدالرحيم عن سعادته لمشاركته مناقشة هذه الرسالة العلمية، التى تصب فى صالح الوطن والدعوة الإسلامية التى تشهد نهضة كبيرة فى عهد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الذى يصل الليل بالنهار بغية تجديد الخطاب الدينى، وبيانًا لصحيح الدين، وخدمة واهتمامًا بقضايا المجتمع المصرى فى شتى مجالاته.