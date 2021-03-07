صرف الدفعة الأخيرة من المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة اليوم

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، ‏رئيس الجمهورية، فى هذا الصدد، والتى تضمنت الموافقة على مد فترة صرف هذه المنحة لمدة 3 أشهر ‏أخرى، تخفيفاً للآثار السلبية لتلك الأزمة على العمالة غير المنتظمة‎.‎

وأهاب مجلس الوزراء بالمستحقين، للمنحة من العمالة غير المنتظمة، عدم التوجه إلى الأماكن المقرر ‏الصرف منها، إلا بعد إفادتهم برسالة نصية عبر هواتفهم المحمولة بموعد التواجد، وذلك حرصا على سلامتهم ‏فى إطار تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، لمواجهة فيروس كورونا‎.‎