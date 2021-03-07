الأرصاد: طقس اليوم.. دافئ نهارا شديد البرودة ليلا .. والعظمى فى القاهرة...

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الأحد طقس دافئ نهارا على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد ، ومعتدل على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة على جنوب سيناء، وحار على جنوب الصعيد.
ويكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد وبارد على جنوب سيناء، والرياح معتدلة على معظم الأنحاء.
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وتتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، و نشاط رياح على جنوب سيناء يؤدى إلى اضطرب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس .
وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية : شمالية غربية وعن حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر
العظمى الصغرى
القاهرة 24 11
الإسكندرية 20 11
وادى النطرون 24 10
طنطا 24 11
شبين الكوم 24 11
دمنهور 23 11
بلطيم 22 11
مطروح 21 09
السلوم 23 11
سيوة 24 08
بورسعيد 20 15
دمياط 20 15
الزقازيق 24 12
المنصورة 24 11
الإسماعيلية 23 11
السويس 23 12
العريش 21 14
رفح 22 14
رأس سدر 24 11
نخل 20 05
نويبع 27 17
طابا 25 15
كاترين 21 05
الطور 25 11
شرم الشيخ 26 18
الغردقة 28 13
مرسى علم 26 14
الفيوم 24 11
بنى سويف 24 10
المنيا 25 08
أسيوط 26 08
سوهاج 28 14
قنا 30 13
الأقصر 31 09
أسوان 31 10
ادفو 31 11
أبوسمبل 30 13
الوادى الجديد 30 10
شلاتين 29 14
أبو رماد 29 14
حلايب 28 14
رأس حدربة 27 14
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