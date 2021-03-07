حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاثنين 8-3-2021

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حظك اليوم برج الحمل الإثنين 8-3-2021
مهنياً: اعتمد الهدوء والموضوعة كأساس لأي مشروع ولا تنفعل عند أول مبادرة استفزازية
عاطفياً: قد يسامحك الحبيب على تصرّفك الطائش ولا سيّما إذا كان يدرك تمامًا طيبة قلبك ونياتك الحسنة
صحياً: اعمد إلى الابتعاد قليلاً عن محيطك المعتاد المهني والعائلي وقم بممارسة نشاطات بدنية متوسطة القوة
حظك اليوم برج الثور الإثنين 8-3-2021
مهنياً: قد تواجه بعض المطبّات في العمل، لكن ذلك لن يحول دون قيامك بالمهام الموكلة إليك على أكمل وجه
عاطفياً: كن مستعداً لمواجهة طلبات الشريك المتنوعة، وإن كان بعضها يدخل في إطار الشروط التعجيزية
صحياً: حاول قدر الإمكان تناول الحليب الطبيعي والأجبان القليلة الدسم
حظك اليوم برج الجوزاء الإثنين 8-3-2021
مهنياً: عليك أن توصل افكارك بأفضل الطرائق المناسبة، وهذا سيعزّز موقعك في العمل ويدفعك إلى التقدم أكثر
عاطفياً: لا تدع الروتين يسيطر على علاقتك بالشريك، فهذا سيؤدي الى مزيد من المشكلات بينكما
صحياً: قد تواجه خطر احتقان دماغي والتهاب السحايا أو سكتة دماغية، ويجب معالجة الأمراض الحالية اليوم وإلا أصبحت مزمنة
حظك اليوم برج السرطان الإثنين 8-3-2021
مهنياً: من كان يتمتع بصفاتك يجب الا يستسلم للأمر الواقع، فأنت قادر على النهوض والسير مجدداً نحو مستقبل أفضل
عاطفياً: يجب أن تفهم تصرّفات الشريك مهما بلغت حدّتها، وخصوصا انه تحمل الكثير بسببك
صحياً: قد تشعر بأنك كئيب ولا تقوى على القيام بواجباتك فتبقى في البيت وحيداً
حظك اليوم برج الأسد الإثنين 8-3-2021
مهنياً: تهتم بقضية مالية، إلاّ أنّ الفلك يحذّر من ميلك الى الاستفزاز والهدم
عاطفياً: يوفّر لك هذا اليوم بعض الأجواء الإيجابية فتكون الحوافز كثيرة وذات معنى وهدف بنّاءين وقد تتحمّس الى اشراك الشريك في نعيمك
صحياً: تبقى دائماً على أعصابك أي أنك لا تعرف الراحة والاسترخاء، لذا تبدو دائماً عصبياً
حظك اليوم برج العذراء الإثنين 8-3-2021
مهنياً: تتلقى دعوة خاصة لتعزيز وضعك المهني، الحذر واجب من بعض المتضرّرين، لكنهم لن ينجحوا
عاطفياً: طيبة قلبك تؤدي دوراً في إعادة بناء جسور العلاقة بالشريك، لكن يستحسن توضيح الأمور من أجل غدٍ أفضل
صحياً: خطورة جرح كبير في الرأس أو الركبة خلال ممارستك إحدى الرياضة، انتبه
حظك اليوم برج الميزان الإثنين 8-3-2021
مهنياً: تجنّب الملاحظات الجارحة وتأنيب الآخرين او إلقاء التّهم عليهم، فأنت بذلك تورّط نفسك في أزمات لا حاجة لها على الاطلاق
عاطفياً: قد لا تكون قادرًا على تفهّم اوضاع الشريك وتتهمه بالغيرة او النفور او اشياء أخرى لكن عليك التوقّف فورًا عن توجيه الملاحظات السلبية
صحياً: تُحيط بك طاقة سلبية تُؤثر في طباعك وتصرفاتك التي تطال المحيط بقسوة وتجرح مشاعره
حظك اليوم برج العقرب الإثنين 8-3-2021
مهنياً: قد تجد المساعدة التي كنت تبحث عنها عند بعض الأصدقاء، لذا يستحسن أن تستفيد قدر المستطاع
عاطفياً: بالنسبة اليك الحب ينقسم الى جزءين : الانجذاب العاطفي والانجذاب الجسدي، إذ تجد أحدهما يكمل الآخر
صحياً: وسط الجهود الكبيرة من حق صحتك الاهتمام بها وعدم التقصير في العناية
حظك اليوم برج القوس الإثنين 8-3-2021
مهنياً: خيارات مهمّة ومصيرية تتخذها هذا اليوم، وقد تكون لها تداعيات إيجابية تسجّل في مصلحتك
عاطفياً: طريقتك المميزة في الإقناع تحير الشريك، فيصبح متخوّفاً من فرض ضغوط غير معلنة عليه لتحقيق أهدافك
صحياً: حاول قدر المستطاع الابتعاد عن الأجواء السلبية والكئيبة التي تطوقك هذه الأيام
حظك اليوم برج الجدي الإثنين 8-3-2021
مهنياً: إذا لم تقتنع بوجهة نظر الزملاء، لا توافق على اقتراحاتهم وحاول أن تشرح الأسباب الموجبة لذلك
عاطفياً: قد تضطر إلى اتخاذ قرارات حاسمة، لكنّ العقبة هو الشريك المعارض بشدة لهذه القرارات
صحياً: إذا كنت تشعر بأنك في أحسن حال ولا مشكلة صحية فهذه نعمة نادرة اليوم
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 8-3-2021
مهنياً: العراقيل التى يضعها الآخرون في طريقك تشكل لديك حافزاً لتتقدم بشكل أكبر في مجال
عاطفياً: كن لطيفاً مع الحبيب ولا تتصرف بعنف تجاهه، ولا تترك العوائق المادية تقف في طريق علاقتك به
صحياً: أنت غير منتظم ومتقلب من وضع إلى آخر، وتستغل طاقتك إلى اقصى درجة
حظك اليوم برج الحوت الإثنين 8-3-2021
مهنياً: تتاح لك اليوم فرصة عمل جديدة ولكنك تشعر بالتردد تجاهها، وعليك أن تتخلى عن عنادك فإصرارك على موقفك لن يسبب لك إلا الخسائر
عاطفياً: تنتابك الشكوك اليوم تجاه الحبيب وتشعر أنه تغير معك، لكن البعد لن يكون الحل المثالي بل عليك أن تواجهه
صحياً: أنت معرض لأمراض المعدة بسبب عصبيتك الزائدة وكثرة ممارسة العمل
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