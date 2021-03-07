حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاثنين 8-3-2021

حظك اليوم برج الحمل الإثنين 8-3-2021

مهنياً: اعتمد الهدوء والموضوعة كأساس لأي مشروع ولا تنفعل عند أول مبادرة استفزازية

عاطفياً: قد يسامحك الحبيب على تصرّفك الطائش ولا سيّما إذا كان يدرك تمامًا طيبة قلبك ونياتك الحسنة

صحياً: اعمد إلى الابتعاد قليلاً عن محيطك المعتاد المهني والعائلي وقم بممارسة نشاطات بدنية متوسطة القوة

حظك اليوم برج الثور الإثنين 8-3-2021

مهنياً: قد تواجه بعض المطبّات في العمل، لكن ذلك لن يحول دون قيامك بالمهام الموكلة إليك على أكمل وجه

عاطفياً: كن مستعداً لمواجهة طلبات الشريك المتنوعة، وإن كان بعضها يدخل في إطار الشروط التعجيزية

صحياً: حاول قدر الإمكان تناول الحليب الطبيعي والأجبان القليلة الدسم

حظك اليوم برج الجوزاء الإثنين 8-3-2021

مهنياً: عليك أن توصل افكارك بأفضل الطرائق المناسبة، وهذا سيعزّز موقعك في العمل ويدفعك إلى التقدم أكثر

عاطفياً: لا تدع الروتين يسيطر على علاقتك بالشريك، فهذا سيؤدي الى مزيد من المشكلات بينكما

صحياً: قد تواجه خطر احتقان دماغي والتهاب السحايا أو سكتة دماغية، ويجب معالجة الأمراض الحالية اليوم وإلا أصبحت مزمنة

حظك اليوم برج السرطان الإثنين 8-3-2021

مهنياً: من كان يتمتع بصفاتك يجب الا يستسلم للأمر الواقع، فأنت قادر على النهوض والسير مجدداً نحو مستقبل أفضل

عاطفياً: يجب أن تفهم تصرّفات الشريك مهما بلغت حدّتها، وخصوصا انه تحمل الكثير بسببك

صحياً: قد تشعر بأنك كئيب ولا تقوى على القيام بواجباتك فتبقى في البيت وحيداً

حظك اليوم برج الأسد الإثنين 8-3-2021

مهنياً: تهتم بقضية مالية، إلاّ أنّ الفلك يحذّر من ميلك الى الاستفزاز والهدم

عاطفياً: يوفّر لك هذا اليوم بعض الأجواء الإيجابية فتكون الحوافز كثيرة وذات معنى وهدف بنّاءين وقد تتحمّس الى اشراك الشريك في نعيمك

صحياً: تبقى دائماً على أعصابك أي أنك لا تعرف الراحة والاسترخاء، لذا تبدو دائماً عصبياً

حظك اليوم برج العذراء الإثنين 8-3-2021

مهنياً: تتلقى دعوة خاصة لتعزيز وضعك المهني، الحذر واجب من بعض المتضرّرين، لكنهم لن ينجحوا

عاطفياً: طيبة قلبك تؤدي دوراً في إعادة بناء جسور العلاقة بالشريك، لكن يستحسن توضيح الأمور من أجل غدٍ أفضل

صحياً: خطورة جرح كبير في الرأس أو الركبة خلال ممارستك إحدى الرياضة، انتبه

حظك اليوم برج الميزان الإثنين 8-3-2021

مهنياً: تجنّب الملاحظات الجارحة وتأنيب الآخرين او إلقاء التّهم عليهم، فأنت بذلك تورّط نفسك في أزمات لا حاجة لها على الاطلاق

عاطفياً: قد لا تكون قادرًا على تفهّم اوضاع الشريك وتتهمه بالغيرة او النفور او اشياء أخرى لكن عليك التوقّف فورًا عن توجيه الملاحظات السلبية

صحياً: تُحيط بك طاقة سلبية تُؤثر في طباعك وتصرفاتك التي تطال المحيط بقسوة وتجرح مشاعره

حظك اليوم برج العقرب الإثنين 8-3-2021

مهنياً: قد تجد المساعدة التي كنت تبحث عنها عند بعض الأصدقاء، لذا يستحسن أن تستفيد قدر المستطاع

عاطفياً: بالنسبة اليك الحب ينقسم الى جزءين : الانجذاب العاطفي والانجذاب الجسدي، إذ تجد أحدهما يكمل الآخر

صحياً: وسط الجهود الكبيرة من حق صحتك الاهتمام بها وعدم التقصير في العناية

حظك اليوم برج القوس الإثنين 8-3-2021

مهنياً: خيارات مهمّة ومصيرية تتخذها هذا اليوم، وقد تكون لها تداعيات إيجابية تسجّل في مصلحتك

عاطفياً: طريقتك المميزة في الإقناع تحير الشريك، فيصبح متخوّفاً من فرض ضغوط غير معلنة عليه لتحقيق أهدافك

صحياً: حاول قدر المستطاع الابتعاد عن الأجواء السلبية والكئيبة التي تطوقك هذه الأيام

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 8-3-2021

مهنياً: إذا لم تقتنع بوجهة نظر الزملاء، لا توافق على اقتراحاتهم وحاول أن تشرح الأسباب الموجبة لذلك

عاطفياً: قد تضطر إلى اتخاذ قرارات حاسمة، لكنّ العقبة هو الشريك المعارض بشدة لهذه القرارات

صحياً: إذا كنت تشعر بأنك في أحسن حال ولا مشكلة صحية فهذه نعمة نادرة اليوم

حظك اليوم برج الدلو الإثنين 8-3-2021

مهنياً: العراقيل التى يضعها الآخرون في طريقك تشكل لديك حافزاً لتتقدم بشكل أكبر في مجال

عاطفياً: كن لطيفاً مع الحبيب ولا تتصرف بعنف تجاهه، ولا تترك العوائق المادية تقف في طريق علاقتك به

صحياً: أنت غير منتظم ومتقلب من وضع إلى آخر، وتستغل طاقتك إلى اقصى درجة

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 8-3-2021

مهنياً: تتاح لك اليوم فرصة عمل جديدة ولكنك تشعر بالتردد تجاهها، وعليك أن تتخلى عن عنادك فإصرارك على موقفك لن يسبب لك إلا الخسائر

عاطفياً: تنتابك الشكوك اليوم تجاه الحبيب وتشعر أنه تغير معك، لكن البعد لن يكون الحل المثالي بل عليك أن تواجهه

صحياً: أنت معرض لأمراض المعدة بسبب عصبيتك الزائدة وكثرة ممارسة العمل