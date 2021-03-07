نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. نصائح بتجنب كوبرى الحدائق ومحور 26 يوليو

جدة - نرمين السيد - وأشار صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، إلى أن هناك هدوءًا فى حركة المرور بجميع محافظات الوجة القبلى والبحرى فيما عدا محافظة الإسكندرية التى ظهرت بها بعض الكثافات المرورية عند ميدان سموحة المتجه لمناطق أبو قير.

وأوضح أن الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، تعمل على تصفية الكثافات بقطاعات الطرق الدائرية لوجود بعض أعمال التوسعة على عدد من القطاعات منها أعلى مناطق البساتين والمنيب والخصوص.

ولفت صابر إلى أن إدارة مرور الجيزة، برئاسة اللواء محمد عامر، مدير الإدارة العامة للمرور بالجيزة، تتابع الحركة بشكل لحظى لمنع أى تكدسات، لذا تعمل الحركة المرورية هناك بشكل جيد.

محمد صابر محرر الشؤون الأمنية والمرورية بالراديو 9090

كما أوضح أن هناك بعض الأحجام عند محور 26 يوليو القادم من الشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان، لذلك يفضل سلوك محور روض الفرج، كما ظهرت بعض الكثافات أيضا عند محور صفط القادم من الدائرى والمتجه لشارع ثروت.

وتابع بأن هناك بعض الأحجام المرورية عند كوبرى 15 مايو القادم من ميدان لبنان والمتجه للزمالك، كذلك الأمر عند محور العصار القادم من التعاون والمتجه لحلمية الزيتون.

وأشار صابر إلى وجود بعض الكثافات أيضا عند كوبرى الحدائق القادم من الزاوية والوايلى والمتجه لمدينة نصر، كذلك الأمر أيضا عند مطلع كوبرى الفردوس القادم من السيدة عائشة والمتجه لأرض المعارض.

وشهدت أيضا منطقة صقر قريش فى الاتجاه القادم من المعادى والمتجه للبساتين بعض الكثافات بسبب وجود منطقة أعمال، أما فيما يخص جميع الكبارى الآخرى سواء كوبرى الجلاء أو الساحل أو أكتوبر، فتعمل بشكل جيد ومرضى.