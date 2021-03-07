التخطيط: اليوم.. بدء صرف الدفعة الأخيرة من منحة العمالة غير المنتظمة

وأكدت وزارة التخطيط فى بيان اليوم حرصها على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم العمالة غير المنتظمة وصرف الدفعة الأخيرة من المنحة الرئاسية وفق قواعد الاستحقاق التى تضمن وصول المنحة لمستحقيها والتنسيق مع كل الجهات والوزارات الشريكة لتسهيل عمليات الصرف من البريد والبنك الزراعى المصرى والمحافظ الإلكترونية على التليفون المحمول.
وأضافت "التخطيط" أن اختيار موعد الصرف محكوم بعدة محددات أهمها التنسيق مع جهات الصرف لضمان عدم التكدسات وإجراء الصرف وفق اشتراطات الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا .
ويأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الصدد، والتى تضمنت الموافقة على مد فترة صرف هذه المنحة لمدة 3 أشهر أخرى، تخفيفا للآثار السلبية لتلك الأزمة على العمالة غير المنتظمة.
ووفقا للبيانات الرسمية التى أكدتها وزارة القوى العاملة، بلغ أعداد المستحقين لصرف العمالة غير المنتظمة 1.5 مليون مواطن، خلال الثلاثة أشهر الأولى فى عام 2020، بينما وصلت خلال الفترة الأخيرة خلال الشهر الجارى إلى 1.7 عامل، حيث بلغت قيمة الصرف 800 مليون جنيه مصرى.
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