محافظ الجيزة: الرد على الطلبات المقدمة من النواب خلال موعد أقصاه 72 ساعة

جدة - نرمين السيد - ثمن أحمد راشد محافظ الجيزة، الجهود المبذولة من قبل الدولة، للارتقاء بالريف المصرى، من خلال ما يتم تنفيذه من مشروعات، والتى يأتى على رأسها المشروع القومى لتبطين الترع، والذى يعد نقلة حضارية وطفرة حقيقية نحو الحفاظ على موارد الدولة المائية، والارتقاء بالمظهر الجمالى للقرى ضمن مبادرة حياة كريمة.





وأكد راشد على كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، على ضرورة سير العمل للأمام، مشدداً على عدم امتلاك رفاهية الوقت، ويجب العمل على خدمة المواطن على مدار الساعة، لافتاً إلى أن المرحلة تتطلب القتال من الجميع وأنه لا مجال للتقاعس.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ اليوم، مع أعضاء مجلس النواب عن دوائر وكرداسة وإمبابة والوراق و أوسيم ومنشأة القناطر بحضور نائبى المحافظ والسكرتير العام ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن والأجهزة المعنية.

وخلال الاجتماع ولمزيد من التعاون ما بين الجهازين التنفيذى والتشريعى، إستمع المحافظ لطلبات النواب بنطاق دوائرهم فى مختلف القطاعات موجهاً الأجهزة المعنية بضرورة الرد على الطلبات المقدمة من أعضاء مجلس النواب خلال موعد أقصاه 72 ساعة.

وأشار إلى أنه جارى تدعيم المستشفيات المختلفة بالاحتياجات اللازمة من الأطباء بكافة التخصصات ومواجهة النقص العددى للأطباء بالوحدات الصحية بقرى مركز منشأة القناطر، وتوفير كافة المعدات والمستلزمات الطبية.

كما أعلن المحافظ عن قرب الانتهاء من محطة مياه الصرف الصحى بالصفيرة بأوسيم، مشددا على سرعة إجراء العمل التجريبى وبدء العمل الفعلى بها فور الانتهاء.

كما وجه مدير مديرية التربية والتعليم، بسد النقص بالمدارس التى تعانى من نقص بأعداد المدرسين ببعض المواد الدراسيه.

وأضاف المحافظ أنه اتساقا مع اتجاه الدولة نحو التنمية المستدامة، فإنه يجرى الأن العمل على إحلال جميع اللمبات الصوديوم بلمبات ليد موفرة، لتحسين مستوى الإنارة بمختلف القطاعات.

كما وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن وهيئة النظافة، بتحرير محاضر فورية، للحد من ظاهرة إلقاء المخلفات فى الشوارع والترع.