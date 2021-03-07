نرمين ميشيل: زيارة الرئيس السيسى للسودان تحمل العديد من المعانى

جدة - نرمين السيد - قالت نرمين ميشيل، أمينة التواصل المجتمعى، وعضو الهيئة العليا بحزب الحرية المصرى، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للسودان، تؤكد على أن القاهرة والخرطوم يد واحدة بمنتهى القوة، حيث يأتى ذلك نتيجة تفهم واضح لطبيعة العلاقة الاستراتيجية.





وأشارت أمينة التواصل المجتمعى، فى بيان لها، إلى أن زيارة الرئيس السيسى لدولة السودان، تحمل العديد من المعانى، بالأخص التعاون بعد تولى المجلس السيادى الحكم. وأوضحت أن للزيارة أهمية أيضا بالأخص فى هذا التوقيت، الذى تثار به قضية سد النهضة، والوضع فى البحر الأحمر، وتوتر العلاقات السودانية الإثيوبية. وأكدت نرمين ميشيل: "لدينا كل الثقة فى القيادة المصرية على أنها حريصة كل الحرص على استكمال خريطة الطريق المصرية والسودانية، بنجاح الدعم المصرى للسودان فى كل المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية، ودعم كل ما يتعلق بالسلام والتنمية والاستقرار فى دولة السودان، لكى يصبح هذا التوافق خطوة هامة فى التفاوض للوصول لحل فى قضية سد النهضة بما يحقق مصالح كل الأطراف".

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