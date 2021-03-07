التموين: ضخ يومى للسكر يصل لـ5 آلاف طن بمنافذ صرف السلع

جدة - نرمين السيد - أكد رؤساء شركتى الجملة المصرية والعامة على ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية بمخازنها التى يصل عددها الى 1.500 مخزن جملة ينتشرون بمحافظات الجمهورية، لصرفها لأكثر من 40 ألف منفذ تموينى يقومون بصرف السلع التموينية للمواطنين.





وقال رؤساء مجالس إدارات الشركتين أن الاحتياطى الاستراتيجى من السلع التموينية الأساسية لا يقل عن 3 أشهر بكل مخزن، مؤكدين وجود سلسلة إمدادات دائمة يوميا من مخازن الجملة الكبيرة التابعة لوزارة التموين وكذلك الشركات التابعة للقابضة للصناعات الغذائية والتى تنتج كل أنواع السلع الغذائية من زيوت وارز وسكر ومكرونة، إضافة الى التعاقدات التى تتم مع شركات القطاع الخاص من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

ومتابعةً للأمر تلقت الوزارة تقريرا حول ما يتم صرفة من السلع الغذائية التى تصرف على بطاقات الدعم وأفاد التقرير أن شركتى الجملة يقومان بصرف 5 آلاف طن سكر يومى من السلعة على بطاقة الدعم وما يقارب الـ 3.500 إلى 4 آلاف طن من زيت الطعام يوميا على بطاقة الدعم وألف طن يومى من الأرز وما يقارب الـ 500 طن من المكرونة وذلك فى ضوء متوسطات الاستهلاك.

وأكد التقرير الوارد من الشركتين أن نسب التنفيذ من صرف المقررات التموينية حتى اليوم يسير بإنتظام وحسب المتوسطات ومخططات الإمداد المحددة.

وفى سياق متصل، شددت الوزارة على قيام مديريات التموين بالمحافظات بالمرور الميدانى والمتابعة اليومية على مخازن ومنافذ صرف السلع التموينية للتأكد من انتظام صرف السلع للمواطنين بشكل منضبط ومنتظم.

وأكدت الوزارة أن الاحتياطى الاستراتيجى آمن من كل السلع الغذائية سواء فى السكر، أو الأرز، أو القمح، أو الزيت او المكرونه أيضاً، وكذا اللحوم والدواجن.

وأشارت الوزارة فى الوقت نفسه إلى أن هيئة السلع التموينية قد تعاقدت فى اليومين الماضيين على 78 ألف طن زيت صويا خام لتعزيز الرصيد الاستراتيجى من الزيت الخام لمدة كفاية 5 أشهر، وأضاف الى أن موسم توريد بنجر السكر وقصب السكر سيزيد من الاحتياطى الاستراتيجى لسلعة السكر بعد زيادة إنتاجية الفدان لـ 20% وزيادة المساحة لـ 640 ألف فدان بنجر مقارنة بالعام الماضى، مؤكدة أن إنتاج مصر من الأرز يكفى الاستهلاك المحلى.