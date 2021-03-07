البابا تواضروس يرأس قداس تجليس ورسامة أساقفة جدد

وسيتم فى قداس أحد الرفاع اليوم والذى بدأت صلوات العشية الخاصة به فى الثالثة من مساء امس السبت، تجليس اثنين من أساقفة العموم وسيامة سبعة من الآباء الرهبان فى درجة الأسقفية
والأبوان الأسقفان هما:
- الأنبا مكاريوس الأسقف العام، والذى سيتم تجليسه على كرسى إيبارشية المنيا وتوابعها.
- الأنبا ساويرس الأسقف العام، والذى سيتم تجليسه على ديرى القديس الأنبا توماس ومار بقطر بالخطاطبة.
أما الآباء الرهبان الذين ستتم سيامتهم هم:
- الراهب القمص أغابيوس الأنبا بيشوى، أسقفًا ورئيسًا لدير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون.
- الراهب القمص ثاؤفيلس المحرقى أسقفًا لإيبارشية أبوقرقاص وتوابعها.
- الراهب القمص سيرابيون السريانى أسقفًا لإيبارشية شرق المنيا وتوابعها.
- الراهب القمص أخنوخ الأنبا بيشوى أسقفًا عامًا لإفريقيا.
- الراهب القمص سيداروس الصموئيلى أسقفًا عامًا لقطاع كنائس عزبة النخل.
- الراهب القمص زوسيما المحرقى أسقفًا عامًا لأسيا.
- الراهب القس مارتيروس آفا مينا أسقفًا عامًا لقطاع كنائس عين شمس والمطرية.
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