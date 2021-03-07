ياسمين فؤاد: تحسن وضع البيئة مؤخرا محليا وعالميا

صرحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية دعا إلى مبادرة "اتحضر للأخضر" ليقينه الكامل بأنه على الدولة اإصلاح ما تم إفساده من قبل بعض سلوكيات العامة نحو التلوث والمخلفات وتقلبات الطقس.
وأشارت فؤاد، في تصريحات لها اليوم الأحد، إلى حرص الدولة على توعية الشباب بأهمية البيئة ورفع الوعي البيئي لديهم من خلال العديد من المبادرات والبرامج الثقيفية.
وأضافت: "أن فكرة إغلاق النور وزراعة شجرة بإمكانها أن تحدث فارقا كبيرا في عملية التغيرات المناخية اذا تمت هذه الافعال البسيطة من أكثر من مواطن"، مؤكدة تحسن وضع البيئة مؤخرا على المستوى الوطنى والمحلي والدولي.
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