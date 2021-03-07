التعليم العالى: 1.2 مليار جنيه التكلفة الإجمالية لمشروعات جامعة سوهاج

جدة - نرمين السيد - استعرضت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم الأحد، تقريرًا مقدمًا من الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، والدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، حول الزيارة الميدانية للمتابعة الواقعية لمشروعات جامعة سوهاج، وذلك فى إطار متابعته للمشروعات التنفيذية لتطوير الجامعات الحكومية.





وأفاد التقرير بأنه جارٍ إنشاء مبنيين للإسكان الطلابى، ومبنى الإدارة المركزية وملحقاتها، ومبنيين يتبعان كلية العلوم، ومبنى مجمع المدرجات، ومبنى مجمع الفصول، ومبنى كلية التربية الرياضية، ومبنى كلية طب الأسنان، ومبنى كلية الحقوق، ومبنى كلية رياض الأطفال، كما يتم إنشاء مبنى معامل الأقسام الطبية والتابع لكلية الطب، ومبنى مستشفى الطوارئ، ورفع كفاءة مركز الدراسات البحرية التابع لكلية العلوم. وأوضح التقرير أن التكلفة الإجمالية للمشروعات الجارى تنفيذها فى جامعة سوهاج تبلغ نحو 1.2 مليار جنيه. وأشادت "التعليم العالى" بالالتزام بالبرنامج الزمنى لتنفيذ المشروعات التنفيذية بجامعة السويس، كما أكدت دعم القيادة السياسية لتطوير الجامعات الحكومية من خلال مشروعات قومية تعمل على النهوض بمنظومة التعليم العالى بكل عناصرها.

وأكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، أن سياسة الدولة تستهدف التطوير المستمر للتعليم العالى على مستوى الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية والمعاهد العليا وكذلك منظومة المراكز والمعاهد البحثية، بالإضافة إلى أفرع الجامعات الدولية بمصر، مشيرا إلى أن سياسة التطوير الشامل تحقق أهداف التعليم العالى ضمن خطة التنمية المستدامة للدولة 2030.

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