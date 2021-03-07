الضرائب تطالب الممولين بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا قبل 31 مارس

جدة - نرمين السيد - أهابت مصلحة الضرائب المصرية بكافة الممولين من الأشخاص الطبيعيين، بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا، قبل 31 مارس، منعًا للتزاحم والضغط على الشبكة.





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