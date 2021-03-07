صور.. محافظ القاهرة: تعقيم لجان الامتحانات يوميا بإشراف طبى

جدة - نرمين السيد - تابع خالد عبد العال محافظ القاهرة، اليوم الأحد، بدء امتحانات التيرم الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2020 - 2021 بمدرستى البهية البرهانية الإعدادية بالسيدة زينب، وقصر الدوبارة بشارع قصر العينى بجاردن سيتى للاطمئنان على سير الامتحانات دون أى عقبات، إذ يؤدى 174.760 طالبا وطالبة امتحانات الشهادة الاعدادية "العام والمهنية والرياضية والمكفوفين وضعاف السمع" فى 1.343 مدرسة، كما يؤدى 4 طلاب الامتحان بلجنة بمستشفى 57375.





وأشار محافظ القاهرة خلال الجولة إلى أن الامتحان بدأ بجمبع لجان القاهرة بدون أى معوقات، مضيفا أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، لضمان سلامة الطلاب والالتزام بتجهيز المدارس وتعقيم اللجان يوميا، قبل بدء الامتحانات مع وجود طبيب يشرف على اللجان وزائرة صحية بكل لجنة، بالإضافة إلى تقليل أعداد الطلاب داخل اللجان بحيث لا تتجاوز 14 طالبا وطالبة لمراعاة المسافات البينية بينهم.



وأشاد المحافظ بالتزام الطلاب بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات حرصا على الصحة العامة، وطمأن أولياء الأمور بأن الدولة تتخذ كل الإجراءات الاحترازية التى من شأنها الحفاظ على سلامة أبنائهم.



والامتحان الذى يؤديه الطلاب اليوم هو امتحان مجمع فى منهج الفصل الدراسى الأول لمواد الدراسات الاجتماعية، والرياضيات، واللغة العربية، والعلوم، واللغة العربية، فى امتحان واحد مدة الإجابة المسموح بها للطالب فيه ساعتين ولا يضاف للمجموع ولكن يجب اجتيازه وبه نجاح ورسوب، واجتياز الطالب للامتحان المجمع شرطا أساسيا حتى يستطيع أن يؤدى امتحان نهاية العام الدراسى.



وفى حالة عدم اجتياز الطالب خلال الامتحان المجمع، أو حصول هذا الطالب على مجموع 50 % أو أكثر فى ورقة الامتحان، ولكنه حصل على أقل من 25 % فى مادة من أصل الخمس مواد يجب عليه أن يؤدى امتحان آخر تكميلى فى المواد التى حصل فيها على مجموع منخفض ليسمح له بأداء امتحان التيرم الثانى.



ولن يتم إضافة درجات هذا الامتحان المجمع للمجموع النهائى للطالب والمجموع بالكامل لطالب الشهادة الإعدادية سيتم تحديده من خلال امتحان نهاية الفصل الدراسى الثانى الذى سيتم التنسيق على أساسه للمرحلة الثانوية.