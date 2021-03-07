- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
وأشار محافظ القاهرة خلال الجولة إلى أن الامتحان بدأ بجمبع لجان القاهرة بدون أى معوقات، مضيفا أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، لضمان سلامة الطلاب والالتزام بتجهيز المدارس وتعقيم اللجان يوميا، قبل بدء الامتحانات مع وجود طبيب يشرف على اللجان وزائرة صحية بكل لجنة، بالإضافة إلى تقليل أعداد الطلاب داخل اللجان بحيث لا تتجاوز 14 طالبا وطالبة لمراعاة المسافات البينية بينهم.
وأشاد المحافظ بالتزام الطلاب بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات حرصا على الصحة العامة، وطمأن أولياء الأمور بأن الدولة تتخذ كل الإجراءات الاحترازية التى من شأنها الحفاظ على سلامة أبنائهم.
والامتحان الذى يؤديه الطلاب اليوم هو امتحان مجمع فى منهج الفصل الدراسى الأول لمواد الدراسات الاجتماعية، والرياضيات، واللغة العربية، والعلوم، واللغة العربية، فى امتحان واحد مدة الإجابة المسموح بها للطالب فيه ساعتين ولا يضاف للمجموع ولكن يجب اجتيازه وبه نجاح ورسوب، واجتياز الطالب للامتحان المجمع شرطا أساسيا حتى يستطيع أن يؤدى امتحان نهاية العام الدراسى.
وفى حالة عدم اجتياز الطالب خلال الامتحان المجمع، أو حصول هذا الطالب على مجموع 50 % أو أكثر فى ورقة الامتحان، ولكنه حصل على أقل من 25 % فى مادة من أصل الخمس مواد يجب عليه أن يؤدى امتحان آخر تكميلى فى المواد التى حصل فيها على مجموع منخفض ليسمح له بأداء امتحان التيرم الثانى.
ولن يتم إضافة درجات هذا الامتحان المجمع للمجموع النهائى للطالب والمجموع بالكامل لطالب الشهادة الإعدادية سيتم تحديده من خلال امتحان نهاية الفصل الدراسى الثانى الذى سيتم التنسيق على أساسه للمرحلة الثانوية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. محافظ القاهرة: تعقيم لجان الامتحانات يوميا بإشراف طبى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.